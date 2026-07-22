Paritaria de Salud: el Gobierno presentó una oferta salarial con aumentos escalonados hasta diciembre

El Gobierno de Santa Fe presentó este miércoles una nueva propuesta salarial a los gremios que representan a los profesionales de la salud, en el marco de la negociación paritaria correspondiente al segundo semestre del año. La oferta contempla incrementos escalonados hasta diciembre, sumas mínimas garantizadas y mejoras específicas para el sector, y ahora deberá ser analizada por las entidades sindicales.

La propuesta incluye un aumento del 2 % para julio, con un mínimo garantizado de $80.000. Luego prevé subas del 1,8 % en agosto y del 1,7 % en septiembre, con un piso de $100.000 desde agosto. Para los últimos meses del año se ofrecieron incrementos del 1,6 % en octubre y del 1,5 % en noviembre, con un mínimo garantizado de $130.000 a partir de octubre, además de un 1,5 % en diciembre, acompañado por un mínimo de $180.000.

Según detalló el Gobierno provincial, la recomposición anual para los profesionales de la salud oscilaría entre el 41 % y el 45 %, dependiendo de la categoría y la carga horaria. Como ejemplo, se indicó que un profesional ingresante con un cargo de 24 horas alcanzaría una mejora cercana al 45 % durante 2026.

Además del esquema salarial, la oferta incorpora modificaciones en distintos adicionales específicos. Entre ellas, se propone elevar al 10 % el suplemento correspondiente al Grado Profesional, con vigencia desde el 1 de julio, incrementar el monto destinado a Provisión de Accesorios de Indumentaria y Material de Actualización Profesional hasta $62.117, trasladar estos aumentos al personal pasivo comprendido en la Ley Nº 9.282 y otorgar una compensación para prestadores de servicios de salud pública cuyos ingresos hayan evolucionado por debajo de la inflación durante el primer semestre. En este último caso, también se plantea un incremento adicional del 20 % durante la segunda mitad del año, distribuido en cuatro tramos del 5 %.

“Santa Fe está marcando una paritaria de salud absolutamente superadora del resto de otras provincias del país. Marcamos la diferencia, y lo hacemos con mucho esfuerzo y a partir del consenso”, valoró la ministra Silvia Ciancio.

Durante la reunión, ambas partes acordaron además continuar el tratamiento de distintos temas en comisiones técnicas, entre ellos salud mental, monotributistas, adicionales y planteles básicos del sistema sanitario.

Tras el encuentro, la representante de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), Sandra Barbieri, valoró el esfuerzo realizado por la Provincia y consideró que el diferencial incorporado para los profesionales de la salud resulta satisfactorio. La dirigente señaló que la propuesta acompaña la evolución de la inflación y destacó las mejoras específicas incluidas para el sector.

"Hay que reconocer que han hecho un esfuerzo desde el Gobierno para lograr equiparar el proceso de inflación que se ha venido sosteniendo. La propuesta fue similar a la paritaria central, pero hemos obtenido un diferencial para los profesionales de la salud que nos resultó satisfactorio", sostuvo la dirigente.

En tanto, la propuesta también fue presentada al Sindicato de Profesionales Universitarios de la Sanidad (Siprus), que deberá analizarla junto a sus afiliados antes de definir su posición en el marco de la negociación paritaria.