Vuelve la Liga Profesional: este jueves se pone en marcha el Torneo Clausura

Este jueves comenzará una nueva edición del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, certamen que abrirá la segunda parte de la temporada y que tendrá como principal atractivo el debut del campeón vigente, Belgrano de Córdoba.

El "Pirata" iniciará la defensa del título obtenido en el Torneo Apertura, el primero de su historia en la máxima categoría, cuando reciba a Rosario Central desde las 19:30 en el estadio Julio César Villagra. El encuentro será arbitrado por Sebastián Zunino, con Germán Delfino a cargo del VAR.

El conjunto cordobés buscará comenzar con el pie derecho luego de conquistar el campeonato tras vencer a River en una final inolvidable. Del otro lado estará Rosario Central, uno de los protagonistas del certamen anterior, que alcanzó las semifinales antes de ser eliminado por el equipo de Núñez.

En simultáneo, Sarmiento de Junín recibirá a Argentinos Juniors, mientras que la jornada inaugural se completará a las 21:45, cuando Defensa y Justicia sea local frente a Aldosivi.

La primera fecha continuará el viernes con cuatro encuentros, entre los que se destaca la presentación de Racing, que iniciará una nueva etapa bajo la conducción de Juan Pablo Vojvoda cuando reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata.

El sábado será el turno de River, que debutará como local frente a Barracas Central, mientras que San Lorenzo visitará a Lanús en uno de los duelos más atractivos de la jornada.

La fecha se cerrará el domingo con otros compromisos importantes, entre ellos las presentaciones de Independiente, que visitará a Estudiantes de La Plata, y Boca, que jugará fuera de casa frente a Deportivo Riestra.

De esta manera, el Torneo Clausura pondrá nuevamente en marcha la competencia oficial del fútbol argentino, con la expectativa de conocer quién será el próximo equipo en pelear por el título y por la clasificación a las copas internacionales.

El cronograma de la primera fecha del Torneo Clausura

Jueves 23 de julio

19.30: Sarmiento vs. Argentinos Juniors.

Sarmiento vs. Argentinos Juniors. 19.30: Belgrano vs. Rosario Central.

Belgrano vs. Rosario Central. 21.45: Defensa y Justicia vs. Aldosivi.

Viernes 24 de julio

16.45: Gimnasia de Mendoza vs. Central Córdoba (Santiago del Estero).

Gimnasia de Mendoza vs. Central Córdoba (Santiago del Estero). 19.00: Racing vs. Gimnasia y Esgrima La Plata.

Racing vs. Gimnasia y Esgrima La Plata. 19.00: Vélez vs. Instituto.

Vélez vs. Instituto. 21.15: Platense vs. Unión.

Platense vs. Unión. 21.15: Huracán vs. Banfield.

Sábado 25 de julio

14.45: Estudiantes de Río Cuarto vs. Tigre.

Estudiantes de Río Cuarto vs. Tigre. 17.00: Newell's vs. Talleres.

Newell's vs. Talleres. 19.15: River vs. Barracas Central.

River vs. Barracas Central. 21.30: Lanús vs. San Lorenzo.

Domingo 26 de julio