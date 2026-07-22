Deportes — 22.07.2026 —
Vuelve la Liga Profesional: este jueves se pone en marcha el Torneo Clausura
Con el debut del campeón Belgrano ante Rosario Central, el fútbol argentino retomará la actividad oficial luego de la pausa por el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Repasá todo el cronograma de partidos.
Este jueves comenzará una nueva edición del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, certamen que abrirá la segunda parte de la temporada y que tendrá como principal atractivo el debut del campeón vigente, Belgrano de Córdoba.
El "Pirata" iniciará la defensa del título obtenido en el Torneo Apertura, el primero de su historia en la máxima categoría, cuando reciba a Rosario Central desde las 19:30 en el estadio Julio César Villagra. El encuentro será arbitrado por Sebastián Zunino, con Germán Delfino a cargo del VAR.
El conjunto cordobés buscará comenzar con el pie derecho luego de conquistar el campeonato tras vencer a River en una final inolvidable. Del otro lado estará Rosario Central, uno de los protagonistas del certamen anterior, que alcanzó las semifinales antes de ser eliminado por el equipo de Núñez.
En simultáneo, Sarmiento de Junín recibirá a Argentinos Juniors, mientras que la jornada inaugural se completará a las 21:45, cuando Defensa y Justicia sea local frente a Aldosivi.
La primera fecha continuará el viernes con cuatro encuentros, entre los que se destaca la presentación de Racing, que iniciará una nueva etapa bajo la conducción de Juan Pablo Vojvoda cuando reciba a Gimnasia y Esgrima La Plata.
El sábado será el turno de River, que debutará como local frente a Barracas Central, mientras que San Lorenzo visitará a Lanús en uno de los duelos más atractivos de la jornada.
La fecha se cerrará el domingo con otros compromisos importantes, entre ellos las presentaciones de Independiente, que visitará a Estudiantes de La Plata, y Boca, que jugará fuera de casa frente a Deportivo Riestra.
De esta manera, el Torneo Clausura pondrá nuevamente en marcha la competencia oficial del fútbol argentino, con la expectativa de conocer quién será el próximo equipo en pelear por el título y por la clasificación a las copas internacionales.
El cronograma de la primera fecha del Torneo Clausura
Jueves 23 de julio
- 19.30: Sarmiento vs. Argentinos Juniors.
- 19.30: Belgrano vs. Rosario Central.
- 21.45: Defensa y Justicia vs. Aldosivi.
Viernes 24 de julio
- 16.45: Gimnasia de Mendoza vs. Central Córdoba (Santiago del Estero).
- 19.00: Racing vs. Gimnasia y Esgrima La Plata.
- 19.00: Vélez vs. Instituto.
- 21.15: Platense vs. Unión.
- 21.15: Huracán vs. Banfield.
Sábado 25 de julio
- 14.45: Estudiantes de Río Cuarto vs. Tigre.
- 17.00: Newell's vs. Talleres.
- 19.15: River vs. Barracas Central.
- 21.30: Lanús vs. San Lorenzo.
Domingo 26 de julio
- 15.00: Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia.
- 17.15: Estudiantes de La Plata vs. Independiente.
- 19.30: Deportivo Riestra vs. Boca.