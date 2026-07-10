Alemania aprobó una polémica reforma del sistema de salud

El Bundestag, la cámara baja del Parlamento alemán, aprobó este viernes un controvertido paquete de reformas destinado a reducir el gasto del sistema público de salud y evitar nuevos incrementos en las cotizaciones que pagan los trabajadores.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno del canciller Friedrich Merz, incorpora nuevos copagos para medicamentos y endurece las condiciones para acceder a determinados beneficios del sistema sanitario, medidas que despertaron críticas por su impacto sobre los usuarios.

La reforma fue presentada por la ministra de Sanidad, Nina Warken, con el objetivo de contener el crecimiento del gasto sanitario a partir de 2027 y garantizar la sostenibilidad financiera del sistema público.

Entre las principales medidas se encuentra el aumento de los copagos para los medicamentos con receta, además de un endurecimiento de los requisitos para mantener la cobertura gratuita de los cónyuges dentro del sistema público de salud.

Desde la coalición gobernante, integrada por los conservadores de Friedrich Merz y los socialdemócratas, sostienen que la reforma es necesaria para evitar nuevos aumentos en las cotizaciones y asegurar el financiamiento del sistema en el mediano plazo.

El proyecto fue aprobado por 318 votos a favor, 284 en contra y cuatro abstenciones, tras un intenso debate parlamentario.

Ahora, la iniciativa deberá ser tratada por el Bundesrat, la cámara alta del Parlamento alemán, que se espera la ratifique en las próximas horas, aunque los sectores que se oponen a la reforma todavía intentan demorar su entrada en vigor.