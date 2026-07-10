Un poste de luz provocó un feroz incendio en España: hay al menos 12 muertos

Al menos 12 personas murieron, otras ocho resultaron heridas y 23 permanecen desaparecidas como consecuencia de un devastador incendio forestal que se desató en la provincia de Almería, en el sur de España. Las primeras investigaciones indican que el fuego se habría originado por la caída de un poste o una línea eléctrica, que prendió fuego la vegetación en medio de condiciones climáticas extremas.

El incendio comenzó el jueves en la zona de Los Gallardos y avanzó con gran rapidez sobre un área de barrancos y viviendas dispersas, impulsado por el viento y las altas temperaturas. La magnitud del siniestro lo convirtió en uno de los incendios más graves registrados en España en los últimos años.

El consejero andaluz de Emergencias, Antonio Sanz, calificó la situación como "una tragedia", mientras que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, confirmó que las tareas de búsqueda continúan y advirtió que el número de víctimas podría incrementarse.

Las autoridades explicaron que la velocidad con la que avanzaron las llamas convirtió la zona en una verdadera "ratonera", atrapando tanto a residentes como a turistas. Entre las víctimas, cuatro personas fueron halladas sin vida dentro de un automóvil con volante a la derecha, por lo que se presume que podrían ser de nacionalidad británica. Otras víctimas habrían intentado escapar a pie por caminos alternativos y quedaron rodeadas por el fuego.

El alcalde de Bédar, Ángel Francisco Collado, señaló que vecinos y autoridades realizaron un operativo de advertencia casa por casa, aunque algunas personas decidieron abandonar el lugar por un camino distinto al establecido para la evacuación. En ese sentido, Sanz remarcó la importancia de seguir las indicaciones de los equipos de emergencia durante este tipo de situaciones.

Para combatir el incendio fue desplegado un operativo de más de 400 efectivos, entre bomberos, personal de la Unidad Militar de Emergencias y medios aéreos. Hasta el momento, las llamas arrasaron unas 3.150 hectáreas, mientras que cerca de 200 personas permanecen evacuadas y alojadas en centros municipales.

Las primeras hipótesis apuntan a que la caída de una línea eléctrica provocó el inicio del fuego, que luego se expandió rápidamente debido a la sequedad de la vegetación, las ráfagas de viento y las temperaturas superiores a los 40 grados registradas durante la ola de calor que afecta a Andalucía.

Tras conocerse la tragedia, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó su "enorme tristeza y desolación" por las víctimas y pidió extremar las precauciones ante el elevado riesgo de incendios. También la Casa Real española transmitió sus condolencias a los familiares de los fallecidos.

El desastre vuelve a poner en evidencia el impacto de las olas de calor cada vez más intensas y prolongadas que afectan a España. Según datos oficiales, el año pasado los incendios forestales arrasaron cerca de 400.000 hectáreas, la cifra más alta registrada por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales.