Tragedia en Venezuela: asciende a 3.889 la cifra de víctimas fatales por los terremotos

El Gobierno de Venezuela actualizó este jueves el balance de víctimas por los dos terremotos que sacudieron al país el pasado 24 de junio e informó que la cifra de fallecidos ascendió a 3.889, mientras que los heridos se mantienen en 16.740.

Según el parte oficial, 86.794 familias recibieron asistencia desde que ocurrió la tragedia y 16.891 personas continúan alojadas en 89 campamentos transitorios, a la espera de una solución habitacional.

El informe fue difundido a través del canal de Telegram de Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y responsable del Estado Mayor de Campamentos Transitorios y Viviendas.

En cuanto a los daños materiales, las autoridades señalaron que 17.907 personas quedaron sin vivienda, mientras que 856 edificios sufrieron daños, de los cuales 190 colapsaron por completo como consecuencia de los movimientos sísmicos.

Respecto del operativo de emergencia, el Gobierno indicó que permanecen desplegados 30.076 efectivos de seguridad, junto con 3.931 rescatistas internacionales y 29.344 voluntarios, que continúan trabajando en las zonas más afectadas.

Los dos terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, se registraron el 24 de junio y provocaron una de las mayores catástrofes naturales de la historia reciente de Venezuela. Desde entonces, los organismos de monitoreo contabilizaron 1.142 réplicas, mientras continúan las tareas de asistencia y recuperación en las regiones alcanzadas por el desastre.