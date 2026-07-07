Explotaron dos bombas cerca del hotel donde se alojaba Macron durante su visita a Siria

Dos explosiones registradas este martes en el centro de Damasco, la capital de Siria, generaron momentos de tensión durante la visita oficial del presidente de Francia, Emmanuel Macron, aunque el mandatario no corrió peligro, ya que había abandonado el hotel donde se hospedaba antes de que ocurrieran los estallidos.

Según informó el Ministerio del Interior sirio, las detonaciones fueron provocadas por dos bombas de fabricación casera colocadas en un vehículo estacionado cerca del hotel Four Seasons y en un contenedor de basura ubicado a unos 200 metros. Los artefactos explotaron mientras las fuerzas de seguridad se preparaban para desactivarlos.

Como consecuencia del hecho, 18 personas resultaron heridas, entre ellas cuatro policías, mientras que un importante operativo de seguridad y varias ambulancias acudieron rápidamente al lugar.

Macron ya se dirigía hacia el Palacio Presidencial para mantener una reunión con su par sirio, Ahmed al-Sharaa, cuando ocurrieron las explosiones. De acuerdo con periodistas que acompañaban a la delegación francesa, el convoy presidencial ni siquiera llegó a escuchar las detonaciones.

Horas antes, el mandatario francés había participado de un encuentro con representantes de la sociedad civil en el mismo hotel donde posteriormente se registraron los estallidos.

Testigos indicaron que las explosiones provocaron importantes daños materiales en las inmediaciones. Entre ellos, la rotura de ventanas del Ministerio de Turismo, ubicado frente al Four Seasons, además de restos de sangre y fragmentos metálicos sobre la vía pública y una densa columna de humo que se elevó desde la zona afectada.

Más tarde, Macron publicó un mensaje en su cuenta de X para ratificar la continuidad de su agenda oficial. "Nada podrá sofocar la aspiración de las sirias y los sirios a vivir en una Siria plenamente soberana, segura, pluralista y unida. Mi visita continúa", expresó.

El atentado representa un nuevo desafío para el gobierno de Ahmed al-Sharaa, quien asumió el poder tras encabezar la insurgencia que derrocó a Bashar al-Assad, poniendo fin a más de medio siglo de dominio de esa familia y a un conflicto interno que se extendió durante 14 años.

Desde entonces, la nueva administración intenta consolidar el control sobre el territorio, avanzar en la estabilización del país y recuperar vínculos con la comunidad internacional mediante un proceso de reformas políticas y económicas.

El episodio ocurrió apenas unos días después de otro atentado con bomba que dejó diez muertos en un café del centro de Damasco, en un contexto en el que Siria busca afianzar un frágil proceso de pacificación tras años de guerra civil.

La visita de Macron también tiene un fuerte componente económico. El presidente francés llegó acompañado por una delegación de empresarios, entre ellos el titular de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, quien sostuvo que Siria podría convertirse en un corredor estratégico para el transporte de petróleo desde Irak hacia el Mediterráneo, ofreciendo rutas alternativas al estrecho de Ormuz, una zona de alta tensión geopolítica.

En la misma línea, Al-Sharaa afirmó que Siria busca recuperar su papel como punto clave para el comercio energético internacional y expresó su intención de que Francia se convierta en uno de sus principales socios en el proceso de reconstrucción del país.