Aumenta el saldo de la tragedia en Venezuela: casi 3.000 muertos tras los terremotos

El Gobierno de Venezuela actualizó este sábado el balance de víctimas por los dos potentes terremotos que sacudieron el norte del país el pasado 24 de junio y confirmó que la cifra de fallecidos ascendió a 2.954 personas. Además, 16.592 personas resultaron heridas y 16.309 quedaron sin hogar como consecuencia del desastre.

Las nuevas cifras reflejan la magnitud de una de las peores tragedias naturales registradas en el país en los últimos años. Para asistir a los damnificados, las autoridades desplegaron 80 refugios temporales, mientras continúan las tareas de asistencia en las zonas más afectadas.

En paralelo, 3.281 rescatistas internacionales se sumaron a las labores de búsqueda y salvamento, junto con casi 27.000 voluntarios, que colaboran en la atención de las víctimas y en la distribución de ayuda humanitaria.

Desde los sismos de magnitud 7,2 y 7,5, se registraron 942 réplicas, lo que dificultó las tareas de rescate y obligó a mantener los operativos de emergencia.

Según el último informe oficial, 856 edificios sufrieron daños estructurales, mientras que 190 construcciones colapsaron por completo, quedando reducidas a escombros. Las autoridades continúan evaluando los daños y coordinando las tareas de reconstrucción en las regiones afectadas.