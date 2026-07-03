Modric apuntó contra el VAR tras la eliminación de Croacia: "lo usan de manera selectiva"

El capitán de la selección de Croacia, Luka Modric, cuestionó con dureza la utilización del VAR luego de la derrota por 2 a 1 ante Portugal, resultado que dejó a su equipo eliminado en los 16avos de final del Mundial 2026.

El mediocampista de 40 años apuntó especialmente contra la anulación del gol convertido por Josko Gvardiol en los minutos finales del encuentro disputado en Toronto, una acción que le hubiera permitido a Croacia forzar el tiempo suplementario.

"Sucedieron algunas cosas que me parecen increíbles. Es difícil decir algo inteligente ahora, todavía con la euforia del partido. No quiero decir nada inapropiado, pero merecíamos más", expresó Modric una vez finalizado el encuentro.

El ex futbolista del Real Madrid explicó que el árbitro le indicó que el tanto fue invalidado debido a un supuesto contacto previo de Igor Matanovic con el balón, lo que derivó en la posición adelantada sancionada a Mario Pasalic. Sin embargo, el capitán croata cuestionó esa interpretación y aseguró que "vimos las imágenes y los videos. No hay pruebas de que Matanovic haya tocado la pelota. Y si no la toca, no era fuera de juego".

Modric también dirigió sus críticas al funcionamiento del sistema de videoarbitraje. "Cuando se introdujo el VAR, dije que no me gustaba. Después fue bueno para algunas cosas, pero lo usan mal, o lo usan de manera selectiva o fijándose en el tamaño del equipo", afirmó.

En ese sentido, consideró que la herramienta tecnológica debería intervenir únicamente en situaciones evidentes. "En mi opinión, el VAR debería activarse si hay un error al 200%, pero no cuando está en una zona gris", sostuvo.

El capitán croata también cuestionó el penal que permitió a Cristiano Ronaldo marcar el empate parcial para Portugal. "No era penal hoy. Eso no se puede juzgar como penal. Vlasic no lo tiró, lo sujetó y ambos cayeron", señaló, antes de agregar que "por eso digo que el VAR debe usarse si el error es 200%. Eso me molesta porque parece que siempre va en nuestra contra".

Más allá de sus críticas, Modric destacó la actuación de su selección y aseguró que el equipo dejó una imagen acorde a la historia reciente del fútbol croata. "Algunas cosas te molestan porque deciden tu destino. No voy a hablar más de eso, pero podemos estar orgullosos de cómo jugamos y cómo representamos a Croacia. Esa es la Croacia que todos conocen, por la que somos tan respetados y queridos en el mundo", manifestó.

La eliminación de Croacia se produjo en un partido marcado por la polémica arbitral. El conjunto balcánico se había puesto en ventaja a los 53 minutos con un gol de Ivan Perisic, pero Portugal igualó a través de un penal convertido por Cristiano Ronaldo a los 68 minutos, tras una revisión del VAR.

Posteriormente, Gonçalo Ramos marcó el 2 a 1 para el seleccionado portugués en tiempo de descuento. Instantes después, Croacia alcanzó el empate mediante Josko Gvardiol, pero el tanto fue anulado luego de una revisión tecnológica que terminó desatando la fuerte reacción de Luka Modric.