Comenzó una nueva edición de invierno de La Diseña Santa Fe en la Estación Belgrano

La Municipalidad de Santa Fe dio inicio a una nueva edición de invierno de La Diseña Santa Fe, la feria que reúne a emprendedores, diseñadores y productores creativos de la ciudad capital y la región. La propuesta se desarrolla en la planta alta de la Estación Belgrano, con entrada libre y gratuita, y se extenderá en una primera etapa hasta el sábado 5 de julio, en el horario de 16 a 21.

La iniciativa tendrá una segunda instancia entre el 9 y el 12 de julio, también de 16 a 21, con una renovación total de expositores, lo que permitirá a los visitantes encontrar propuestas diferentes en cada semana.

La feria se ha consolidado como uno de los principales espacios de promoción y comercialización de la producción local, reuniendo emprendimientos vinculados a la indumentaria, accesorios, decoración, diseño y mobiliario, entre otros rubros.

Durante la apertura, el intendente Juan Pablo Poletti destacó la importancia de la iniciativa para el desarrollo de los emprendedores locales. "El objetivo es potenciar y brindar oportunidades para que muchos emprendedores puedan mostrar y comercializar sus productos", señaló.

El mandatario también resaltó la continuidad de esta política pública orientada al sector creativo. "Estamos muy contentos de poder ofrecer esta oportunidad en una marca registrada como ya es La Diseña. El equipo trabaja permanentemente para innovar y renovar la propuesta año tras año", afirmó, al tiempo que invitó a los vecinos a recorrer la feria y apoyar a los productores locales.

Por su parte, la secretaria de Cultura municipal, Luciana Ceresola, precisó que durante la primera semana participan más de 70 diseñadores, mientras que en la segunda edición habrá más de 85 expositores, todos ellos surgidos de los procesos de formación y capacitación impulsados por el municipio.

"Es una política pública que nos ocupa prácticamente durante todo el año y nos genera una enorme satisfacción inaugurar las vacaciones de invierno con esta propuesta", sostuvo la funcionaria, quien además destacó que las dos etapas de la feria contarán con propuestas "100% diferentes".

Un espacio para fortalecer el desarrollo emprendedor

Los emprendedores participantes también valoraron la posibilidad de exhibir y comercializar sus productos en un espacio de amplia convocatoria.

Ana María Carreras, responsable del taller de arte en vitrofusión Alpasinche, destacó que participa de La Diseña desde hace nueve años y remarcó la importancia que tiene la feria para emprendimientos que no cuentan con un local comercial propio.

"Nos brinda una excelente oportunidad para mostrar lo que hacemos, ya que la mayoría de nuestras ventas se realizan de manera digital", explicó la diseñadora, cuyos productos se elaboran a partir de la reutilización y el templado de vidrio reciclado.

En tanto, Nahuel Faiutti, creador de la marca de indumentaria y skate Bueno Perdón, aseguró que las capacitaciones y espacios de formación promovidos por el municipio fueron fundamentales para el crecimiento de su emprendimiento.

"Las expectativas siempre son positivas y creemos que es muy importante que la Municipalidad continúe apoyando a los emprendimientos locales y generando espacios de desarrollo cultural orientados a los jóvenes", expresó.

La nueva edición de La Diseña Santa Fe se presenta así como una de las principales propuestas de las vacaciones de invierno en la vecina ciudad de Santa Fe, con una amplia oferta de productos de diseño y producción local.