Venezuela: rescataron a 6.462 personas y continúan las búsquedas tras los terremotos

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este jueves que un total de 6.462 personas fueron rescatadas con vida tras el doble terremoto que afectó al país el pasado 24 de junio, y aseguró que las tareas de búsqueda y rescate continúan en las zonas afectadas.

Durante una conferencia de prensa brindada en Caracas y transmitida por la televisión estatal, la mandataria afirmó que las autoridades mantendrán los operativos mientras existan posibilidades de encontrar sobrevivientes. "No hemos cerrado la fase de búsqueda y rescate. Donde sepamos que hay gente viva, seguirá la etapa de búsqueda y rescate. No vamos a descansar", sostuvo Rodríguez.

La funcionaria también actualizó el balance de daños estructurales provocados por los sismos. Según precisó, se registró el colapso de 180 edificios en La Guaira, además de cinco en Caracas, tres en Chacao, en el área metropolitana de la capital, y uno en Tucacas, en el noroeste del país.

Rodríguez informó además que alrededor de 19.000 efectivos y trabajadores civiles y militares participan de las tareas de asistencia y rescate, en coordinación con organismos públicos, el sector privado y equipos de cooperación internacional.

En ese marco, una delegación técnica de Israel comenzó las tareas de coordinación con las autoridades venezolanas para desplegar una misión especializada en evaluación estructural e ingeniería, destinada a inspeccionar las áreas urbanas que registraron mayores daños.

De acuerdo con los últimos datos oficiales y reportes internacionales, los terremotos dejaron hasta el momento alrededor de 12.400 personas heridas, algunas de ellas de gravedad, mientras que la cifra de víctimas fatales ascendió a 2.595.

La presidenta encargada destacó además la participación del sector privado de salud y de los hospitales de campaña internacionales, que continúan brindando asistencia médica a los afectados.

Por otra parte, el Ministerio de Transporte de Venezuela confirmó la reanudación del servicio del Metro de Los Teques, el último sistema ferroviario que permanecía fuera de funcionamiento desde los terremotos que afectaron la región central del país durante la semana pasada.