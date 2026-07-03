El Gobierno disolvió el Ministerio del Interior y reasignó sus competencias a la Jefatura de Gabinete

El Gobierno nacional oficializó este viernes la eliminación del Ministerio del Interior y el traspaso de sus funciones a la Jefatura de Gabinete, encabezada por Diego Santilli, quien asumirá la coordinación de la gestión diaria del Ejecutivo y mantendrá la relación política con gobernadores y otros actores institucionales.

La medida fue dispuesta a través del Decreto 571/2026, publicado en el Boletín Oficial, en el que el Poder Ejecutivo argumentó que "por razones de gestión resulta necesario suprimir el Ministerio del Interior, reasignando sus competencias al Jefe de Gabinete de Ministros".

La norma también establece la creación de dos nuevas áreas dentro de la Jefatura de Gabinete: una Vicejefatura de Gabinete y una Vicejefatura de Gabinete del Interior, con el objetivo de asistir al titular del área en la coordinación de las distintas competencias.

Asimismo, el Gobierno dispuso la creación de la Secretaría de Vocería Presidencial y de la Secretaría de Comunicación y Medios, ambas dependientes de la Presidencia de la Nación.

A partir de esta reorganización, el Ejecutivo quedará conformado por la Jefatura de Gabinete y ocho ministerios: Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Defensa; Economía; Justicia; Seguridad Nacional; Salud; Capital Humano; y Desregulación y Transformación del Estado.

Por otra parte, las tareas vinculadas al funcionamiento de la Presidencia estarán a cargo de las secretarías General; Legal y Técnica; Inteligencia de Estado; Vocería Presidencial; Comunicación y Medios; y Cultura.

Se oficializaron las nuevas vicejefaturas

A través del Decreto 574/2026, el Gobierno aceptó la renuncia de Guillermo Ignacio Devitt como secretario de Asuntos Estratégicos y lo designó como Vicejefe de Gabinete.

Entre las funciones que tendrá a su cargo se encuentran la articulación parlamentaria, la coordinación de los vínculos con el Congreso y el seguimiento de la actividad legislativa, además de áreas como Asuntos Estratégicos, Innovación y Ciencia, Turismo, Ambiente y Deportes.

En tanto, mediante el Decreto 575/2026, se designó a Gustavo Javier Coria como Vicejefe de Gabinete del Interior, tras su paso por la Secretaría de Interior.

Esta nueva estructura concentrará competencias vinculadas a Asuntos Políticos, Enlace Parlamentario, Relaciones con Provincias y Municipios, Reforma Política, además de organismos como la Dirección Nacional Electoral, el Registro Nacional de las Personas (Renaper), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la Corporación Puerto Madero y la Administración de Parques Nacionales.

Cambios en Comunicación y Vocería

La reorganización también incluyó modificaciones en las áreas de comunicación del Gobierno. A través del Decreto 573/2026, Fabián Horacio Fernández fue designado como Secretario de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación.

Por su parte, mediante el Decreto 572/2026, el economista Adrián Osvaldo Ravier fue nombrado como Secretario de Vocería Presidencial, cargo desde el cual tendrá a su cargo la comunicación institucional del Ejecutivo.