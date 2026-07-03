"Analfabetos económicos": Milei cruzó a Marcó del Pont y Pesce y defendió la reforma del Banco Central

El presidente Javier Milei cuestionó este jueves a los ex titulares del Banco Central (BCRA), Mercedes Marcó del Pont y Miguel Ángel Pesce, luego de que ambos criticaran la intención del Gobierno de avanzar con una reforma de la Carta Orgánica de la entidad monetaria.

A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario defendió los cambios que impulsa para el Banco Central y respondió con duras críticas a los ex funcionarios. "Si estos dos analfabetos económicos se quejan es una buena señal, ya que, dado el desastre que han hecho, hacer lo opuesto es una buena intuición", expresó.

Bajo el título "Fin de la brutalidad monetaria", Milei argumentó que la actual Carta Orgánica del BCRA, modificada en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, presenta problemas de diseño al asignar múltiples objetivos a un único instrumento de política económica.

Para respaldar su postura, el Presidente hizo referencia al denominado principio de Tinbergen, según el cual cada objetivo de política económica requiere contar con un instrumento específico para poder alcanzarlo de manera efectiva. En ese sentido, sostuvo que la política monetaria y la política fiscal deben funcionar de forma diferenciada para garantizar objetivos como la estabilidad de precios y el crecimiento económico.

Además, el jefe de Estado cuestionó la reforma implementada en 2012, al considerar que otorgó al Banco Central una cantidad excesiva de objetivos. "La Carta Orgánica del BCRA de 2012 es una declaración de ignorancia al asignarle a un instrumento de política económica, en este caso la política monetaria, cinco objetivos", afirmó.

En la misma línea, Milei sostuvo que ese esquema contribuyó al proceso inflacionario registrado en los años posteriores y aseguró que esa tendencia comenzó a revertirse a partir de 2024.

El mandatario reiteró que uno de los principales objetivos de su programa económico es avanzar en una nueva reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para establecer un único objetivo central: la preservación del valor de la moneda.

"Si queremos terminar para siempre con la inflación, aniquilar la reforma de 2012 volviendo a un objetivo factible será un gran paso en la dirección correcta", sostuvo.

Por último, Milei anticipó que los cambios previstos para el Banco Central no se limitarán únicamente a la redefinición de sus objetivos. "La reforma no se agota en lo que se menciona en este posteo. Iremos más a fondo aún", aseguró.

Las declaraciones del Presidente se produjeron luego de que Mercedes Marcó del Pont y Miguel Ángel Pesce, ambos ex presidentes del Banco Central, cuestionaran públicamente la iniciativa oficial para modificar la Carta Orgánica de la entidad, una de las reformas que el Gobierno busca impulsar como parte de su estrategia económica y monetaria.