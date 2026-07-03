Argentina busca el pase a los octavos de final ante el sorpresivo Cabo Verde

La selección argentina enfrentará este viernes a Cabo Verde en busca de un lugar en los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El encuentro se disputará desde las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami y definirá la continuidad del equipo dirigido por Lionel Scaloni en la máxima cita del fútbol internacional.

El partido será transmitido por TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium, DAZN y DSports, mientras que el árbitro designado para impartir justicia será el canadiense Drew Fischer.

La Albiceleste llega a esta instancia luego de una sólida fase de grupos, en la que mostró fortaleza defensiva y tuvo en Lionel Messi a su principal figura. El capitán argentino marcó seis de los ocho goles del equipo y volvió a demostrar su vigencia en un torneo en el que, a sus 39 años, continúa siendo determinante.

Más allá del rendimiento de Messi, el conjunto nacional buscará recuperar el protagonismo ofensivo de otros futbolistas clave. La mitad de la cancha, integrada por Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández, mantuvo un rendimiento regular, aunque sin alcanzar el nivel exhibido durante la conquista del Mundial de Qatar 2022. A ellos se suma Thiago Almada, una pieza importante en la generación de juego, pero que todavía no logró mostrar su mejor versión en el certamen.

En ataque, Argentina también espera una mayor participación de sus delanteros. Lautaro Martínez consiguió marcar su primer gol en esta Copa del Mundo en el partido ante Jordania, mientras que Julián Álvarez aún busca recuperar el nivel que mostró durante la consagración en Qatar.

Del otro lado estará Cabo Verde, una de las grandes sorpresas del Mundial. El seleccionado africano avanzó a esta instancia tras finalizar segundo en el Grupo H, luego de empatar con España, Uruguay y Arabia Saudita, resultados que le permitieron meterse entre los 32 mejores equipos del torneo.

Si bien el conjunto dirigido por Pedro Leitão Brito aparece como un rival de cuidado, Argentina parte como favorita y buscará imponer su jerarquía para continuar su camino hacia el objetivo de conquistar su cuarta estrella mundialista.

Las probables formaciones serían las siguientes:

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Roberto Lopes, Diney Borges, Sidny Lopes Cabral; Kevin Pina, Laros Duarte, Jovane Cabral, Jamiro Monteiro; Ryan Mendes y Dailon Livramento. DT: Pedro Leitão Brito.