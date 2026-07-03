Suiza venció a Argelia y avanzó a octavos de final del Mundial 2026

Suiza derrotó con claridad por 2-0 a Argelia y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026. El conjunto europeo resolvió el encuentro con goles de Breel Embolo y Dan Ndoye, y ahora aguardará por el vencedor del cruce que este viernes disputarán Colombia y Ghana.

El equipo dirigido por Murat Yakin volvió a mostrar solidez y confirmó el buen momento que había exhibido en la fase de grupos, donde terminó como líder de la Zona B por delante de Canadá, Bosnia y Qatar.

Suiza encaminó rápidamente el partido. A los 11 minutos del primer tiempo, Embolo abrió el marcador tras una gran acción individual de Manzambi, que dejó al delantero en posición para definir y establecer el 1-0.

El golpe definitivo llegó apenas iniciado el complemento. En los primeros segundos de la segunda etapa, Ndoye aprovechó un despeje defectuoso de la defensa argelina y definió con un remate colocado junto al palo derecho del arquero Luca Zidane, para ampliar la ventaja.

Argelia intentó reaccionar a partir de algunas intervenciones de Riyad Mahrez, pero nunca encontró la profundidad necesaria para comprometer el triunfo suizo.

Incluso, el resultado pudo haber sido más amplio, aunque al conjunto europeo le faltó precisión para aprovechar varias oportunidades de contraataque.

Con este triunfo, Suiza avanzó a los octavos de final y ahora espera por el ganador del partido que este viernes protagonizarán Colombia y Ghana, en busca de un lugar entre los ocho mejores del Mundial 2026.