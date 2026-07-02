Reino Unido pidió perdón por casi 186.000 adopciones forzadas de hijos de madres solteras

El Gobierno del Reino Unido pidió este jueves perdón de manera oficial por las cerca de 186.000 adopciones forzadas de hijos de madres solteras realizadas entre 1949 y 1976, un período en el que miles de mujeres fueron obligadas a entregar a sus hijos a través de hogares religiosos y autoridades locales.

La disculpa fue expresada por el primer ministro Keir Starmer durante una intervención ante el Parlamento, luego de reunirse con algunas de las mujeres afectadas que durante años impulsaron una campaña para que el Estado reconociera públicamente lo ocurrido.

Durante su mensaje, Starmer calificó aquellos hechos como "una mancha en nuestra historia" y sostuvo que las madres, muchas de ellas jóvenes y en situación de vulnerabilidad, fueron coaccionadas, intimidadas o inducidas a creer que no tenían otra alternativa que entregar a sus hijos en adopción.

El primer ministro también afirmó que esas prácticas no fueron hechos aislados, sino que respondieron a un sistema en el que participaron autoridades locales, instituciones religiosas, organizaciones benéficas y servicios sanitarios y sociales.

Además de la disculpa oficial, el Gobierno británico anunció la creación de un portal nacional para facilitar el acceso a los registros de adopción y la ampliación de los servicios de apoyo destinados a las personas afectadas.

La medida busca reparar, al menos parcialmente, las dificultades que durante décadas enfrentaron muchas familias para acceder a información sobre su propia historia debido a restricciones legales y administrativas.

Entre los testimonios conocidos se encuentra el de la exdiputada laborista Ann Keen, quien relató que en 1966, cuando tenía 17 años, fue enviada a un hogar para madres solteras y no pudo decidir sobre la adopción de su hijo.

"Siempre se nos acusó de abandonar a nuestros bebés, y no los abandonamos", expresó antes del anuncio oficial.

La disculpa del Gobierno británico se suma a las emitidas anteriormente por los Parlamentos de Escocia y Gales, mientras que una declaración similar aún permanece pendiente en Irlanda del Norte. Además, semanas atrás, la Iglesia anglicana y anteriormente la Iglesia católica de Inglaterra y Gales también habían reconocido su responsabilidad por el papel desempeñado durante ese período.