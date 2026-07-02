España goleó a Austria y avanzó a los octavos de final del Mundial

España goleó este jueves por 3 a 0 a Austria y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026. Con una sólida actuación, el equipo dirigido por Luis de la Fuente resolvió el partido sin sobresaltos y ahora espera por el vencedor del duelo entre Portugal y Croacia.

Mikel Oyarzabal, con un doblete, y Pedro Porro fueron los autores de los goles que sellaron la clasificación de la Roja, que volvió a mostrar un alto nivel colectivo en la fase eliminatoria.

El encuentro comenzó parejo y con pocas situaciones de riesgo para ambos equipos. Lamine Yamal generó la primera llegada de España, mientras que Michael Gregoritsch tuvo una oportunidad de cabeza para Austria, aunque sin poder conectar el balón con precisión.

El desarrollo cambió tras una pausa de rehidratación, momento a partir del cual España tomó el control del juego. Antes de abrir el marcador, Marc Cucurella convirtió un gol que fue anulado y Dani Olmo obligó a una buena respuesta del arquero Alexander Schlager.

A los 36 minutos del primer tiempo, Cucurella envió un centro desde la izquierda y Oyarzabal apareció en el área para establecer el 1 a 0. Antes del descanso, Álex Baena estrelló un tiro libre en el travesaño y España estuvo cerca de ampliar la diferencia.

En el complemento, el dominio español se mantuvo. A los 21 minutos, Pedro Porro conectó de cabeza un centro de Baena y marcó el segundo tanto de la tarde.

Con Austria sin capacidad de reacción, España administró la ventaja y liquidó el encuentro a los 44 minutos del segundo tiempo, cuando Oyarzabal definió con tranquilidad tras una asistencia de Cucurella para decretar el 3 a 0 definitivo.

Con este resultado, España avanzó a los octavos de final y quedó a la espera del ganador del cruce que disputarán Portugal y Croacia, de donde saldrá su próximo rival en la Copa del Mundo.