Fuerte crítica de Palo Oliver al proyecto de reforma electoral presentado por la UCR

El diputado provincial Fabián Palo Oliver cuestionó el proyecto de reforma electoral presentado por la Unión Cívica Radical (UCR) y aseguró que fue elaborado "a medida de los intereses electorales de la UCR y de Unidos (en este orden)". El legislador realizó la crítica a través de una publicación en su cuenta de X.

La iniciativa fue presentada esta semana por los bloques legislativos de la UCR. Entre otros puntos, propone mantener las PASO, modificar el esquema de la Boleta Única para las elecciones generales y establecer nuevos pisos electorales para acceder a las distintas instancias del proceso electoral.

En su publicación, Palo Oliver escribió: "Leyendo el proyecto de Ley de Reforma Electoral santafesina de la UCR, definitivamente han perdido todo el respeto a la institucionalidad con calidad democrática".

Luego, el diputado profundizó sus cuestionamientos al sostener que "el proyecto está formulado a medida de los intereses electorales de la UCR y de Unidos (en este orden)", y cerró el mensaje con una definición contundente: "Una vergüenza".

Leyendo el proyecto Ley de Reforma Electoral santafesina de la UCR, definitivamente han perdido todo el respeto a la institucionalidad con calidad democrática.

El proyecto está formulado a medida de los intereses electorales de la UCR y de unidos ( en este orden )

Una vergüenza! — Fabian Palo Oliver (@PaloOliver) July 2, 2026

El proyecto impulsado por el radicalismo forma parte del debate abierto tras la reforma de la Constitución provincial y busca unificar la legislación electoral en un único cuerpo normativo.

Entre las modificaciones más relevantes contempla que, en las elecciones generales, las actuales cinco boletas únicas se reduzcan a dos: una para las categorías provinciales y otra para las categorías municipales y comunales, mientras que las PASO continuarían desarrollándose con el esquema vigente. Además, incorpora nuevos umbrales electorales y otros cambios vinculados al funcionamiento del sistema político santafesino.