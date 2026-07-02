Sauce Viejo: detuvieron a un hombre y secuestraron casi dos kilos de marihuana durante un control vehicular

Un hombre de 44 años fue detenido en Sauce Viejo luego de que personal de la Guardia Provincial secuestrara casi dos kilogramos de marihuana durante un control vehicular realizado sobre la Autopista Rosario-Santa Fe.

El procedimiento fue llevado a cabo por efectivos de la Unidad Operativa Regional 3 (Santa Fe) de la Dirección General Guardia Provincial, a la altura del kilómetro 141, cuando interceptaron un automóvil que circulaba desde la ciudad de La Plata con destino a Rafaela.

Según informaron fuentes policiales, durante la requisa del vehículo, realizada en presencia de testigos, los uniformados encontraron una pistola de agente químico marca Byrna, dos teléfonos celulares, una libreta con anotaciones, un frasco con una sustancia vegetal compatible con marihuana, cartones de cigarrillos y una conservadora que se encontraba embalada en el baúl del automóvil.

Los elementos secuestrados durante el procedimiento.

Por disposición del Juzgado Federal interviniente, los efectivos procedieron a abrir la conservadora, donde hallaron siete paquetes que contenían una sustancia que, tras las primeras verificaciones, sería cannabis sativa.

Los paquetes fueron trasladados posteriormente a la dependencia de Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) para la realización de los análisis correspondientes y la determinación precisa del peso y la composición de la sustancia secuestrada.

Como resultado del operativo, el conductor del vehículo, un hombre oriundo de Rafaela, quedó detenido por una presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes Nº 23.737. Además, se dispuso el secuestro del automóvil y de los demás elementos considerados de interés para la investigación, que continúa bajo la órbita de la Justicia Federal.