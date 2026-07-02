Unión confirmó la venta de Rafael Profini en un monto que puede llegar a USD 2,2 millones

Por Santotomealdía



Unión confirmó este jueves la transferencia de Rafael Profini al Kharkiv FC de Ucrania. Según informó oficialmente la institución, la operación tiene un valor mínimo garantizado de USD 2.200.000, entre el monto fijo de la transferencia y un porcentaje asegurado sobre una futura venta del futbolista.

El club precisó que recibirá un monto neto de USD 1.800.000, que será abonado en tres cuotas de USD 600.000, con vencimientos previstos para julio de 2026, febrero de 2027 y junio de 2027.

Además, Unión conservará el 20 % de la plusvalía de una futura transferencia de Profini, con un mínimo garantizado de USD 400.000 por ese concepto.

De esta manera, de acuerdo con el comunicado oficial difundido por la institución rojiblanca, el valor mínimo garantizado de la operación asciende a USD 2.200.000.

La transferencia marca la continuidad de la carrera del futbolista en el fútbol europeo, donde defenderá la camiseta del Kharkiv FC, de Ucrania.