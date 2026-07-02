Haberes municipales: ASTEOM anunció el cronograma de pago de junio

La Asociación Sindical de Trabajadores Municipales (ASTEOM) informó el cronograma de pago de los haberes correspondientes a junio de 2026 para trabajadores activos y jubilados del sector.

De acuerdo con lo comunicado por la entidad gremial, los trabajadores municipales activos percibirán sus salarios el próximo martes 7 de julio.

En cuanto a los jubilados y pensionados, el esquema de pago se encuentra sujeto al cronograma establecido a nivel provincial. En ese marco, quienes perciben un monto de bolsillo de hasta $1.410.000 tuvieron acreditados sus haberes este miércoles 1 de julio.

Por su parte, los jubilados que perciben un monto superior a $1.410.000 cobrarán el lunes 6 de julio, aunque los fondos estarán acreditados en sus cuentas bancarias desde el sábado 4 de julio.

Desde ASTEOM recordaron que las fechas de pago pueden estar sujetas a la operatoria habitual de las entidades bancarias y recomendaron a los afiliados verificar la acreditación correspondiente en sus cuentas.