Reducción de carril en avenida 7 de Marzo por el avance de las obras del acceso al nuevo puente

Por Santotomealdía



Este jueves volvieron a registrarse reducciones de carril sobre avenida 7 de Marzo, en la mano con sentido de circulación hacia la ciudad de Santa Fe, como consecuencia del avance de las obras del acceso al nuevo puente. La restricción se produce mientras las tareas se desarrollan principalmente sobre calle Mitre.

Las reducciones forman parte de la reconfiguración vial prevista para acompañar la construcción del nuevo viaducto. Se recomienda a los conductores circular con precaución al atravesar el sector intervenido.

Los trabajos del acceso al nuevo puente en nuestra ciudad comenzaron el 23 de abril, con intervenciones sobre calle Mitre, entre Colón y avenida 7 de Marzo. Esa etapa incluye la adecuación de la calzada y la reubicación de distintos servicios subterráneos, tareas que demandaron una importante intervención urbana y concentraron la mayor parte de la actividad durante las últimas semanas.

Días atrás, el administrador general de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, había explicado en una entrevista con Nova al Día, por radio Nova 97.5, que la intervención principal sobre avenida 7 de Marzo comenzará una vez que calle Mitre quede completamente habilitada, ya que esa arteria será utilizada para canalizar el tránsito con destino a Santa Fe durante la ejecución de la obra.

Según detalló el funcionario, la transformación de Mitre es una etapa indispensable para poder reorganizar la circulación cuando comiencen las intervenciones de mayor magnitud sobre avenida 7 de Marzo, las cuales se ejecutarán por etapas para mantener la conectividad entre ambas ciudades.