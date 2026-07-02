Estados Unidos venció a Bosnia y será rival de Bélgica en octavos de final

Estados Unidos derrotó este miércoles por 2 a 0 a Bosnia en el Levi's Stadium, de California, y se clasificó a los octavos de final de la Copa del Mundo. El equipo dirigido por Mauricio Pochettino confirmó su favoritismo y ahora enfrentará a Bélgica en la próxima ronda.

El conjunto anfitrión abrió el marcador sobre el final del primer tiempo con un gol de Folarin Balogun y, pese a quedarse con un jugador menos en el complemento, amplió la ventaja gracias a un gran tiro libre de Malik Tillman.

Estados Unidos fue superior durante gran parte del encuentro y controló el desarrollo del juego. Incluso, antes de abrir el marcador, el VAR anuló por un ajustado fuera de juego otro gol de Balogun.

En el segundo tiempo, el delantero volvió a ser protagonista, aunque esta vez por una acción negativa. A los 64 minutos, el árbitro Raphael Claus revisó una jugada a instancias del VAR y decidió expulsar a Balogun, dejando al seleccionado estadounidense con diez futbolistas.

Pese a la inferioridad numérica, el equipo de Pochettino no perdió el control del partido y terminó asegurando la victoria con un gran tiro libre de Malik Tillman, que selló el 2 a 0 definitivo.

La tecnología volvió a intervenir poco después, cuando otro fino fuera de juego anuló un gol de Christian Pulisic, aunque la decisión no modificó el resultado.

Con este triunfo, Estados Unidos, que había terminado primero en el Grupo D tras vencer a Paraguay y Australia, se medirá con Bélgica en los octavos de final. El encuentro se disputará el próximo lunes a las 21 (hora argentina) en Seattle.