La histórica catedral de Colonia comenzará a cobrar entrada

La catedral de Colonia, uno de los templos más emblemáticos de Alemania y uno de los principales exponentes de la arquitectura gótica en el mundo, comenzará a cobrar entrada por primera vez en su historia. La decisión fue adoptada por el cabildo de la catedral como respuesta al aumento de los costos de mantenimiento y seguridad del edificio.

El nuevo sistema no alcanzará a quienes concurran únicamente para rezar, ya que podrán ingresar de manera gratuita a un sector delimitado a través de un acceso independiente. También habrá excepciones para determinados grupos, entre ellos niños, estudiantes y personas con discapacidad.

La medida generó un intenso debate en la ciudad de Colonia. Mientras las autoridades sostienen que el cobro resulta necesario para garantizar la conservación del templo, distintos referentes culturales y religiosos cuestionaron la decisión al considerar que la catedral debe seguir siendo un espacio abierto para toda la comunidad.

Uno de los críticos fue Olaf Zimmermann, director del Consejo Alemán de la Cultura, quien afirmó que "la catedral es una iglesia, no un museo", al expresar su rechazo a la implementación del nuevo sistema de ingreso.

Desde la administración de la catedral explicaron que el mantenimiento del edificio demanda 16 millones de euros al año. Aunque recibe aportes del arzobispado, del estado federado de Renania del Norte-Westfalia, de la ciudad de Colonia y de otras instituciones, el incremento de los costos salariales, de materiales y de energía generó un déficit anual de aproximadamente cuatro millones de euros.

Las autoridades señalaron que la medida busca asegurar la conservación de uno de los edificios religiosos más importantes de Europa, cuya construcción comenzó hace casi 780 años y que se convirtió en uno de los principales símbolos de la ciudad de Colonia.

Si bien el cobro de entrada representa un hecho inédito para este templo, otras iglesias y catedrales de Europa ya aplican sistemas similares, entre ellas la Sagrada Familia de Barcelona, la catedral de Westminster de Londres, la Fraumünster de Zúrich y la catedral de San Esteban de Viena.