Los muertos por los terremotos en Venezuela ya ascienden a 2.295

A una semana de los terremotos que devastaron el norte de Venezuela, las autoridades elevaron este miércoles a 2.295 el número de víctimas fatales, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas. El nuevo balance oficial también reportó 11.267 heridos y 12.841 personas damnificadas, en el marco de una emergencia que mantiene movilizados a miles de rescatistas venezolanos y equipos internacionales.

Las nuevas cifras, difundidas por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, representan un incremento significativo respecto del parte oficial difundido el martes, cuando el Gobierno había informado 1.943 muertos y 10.571 heridos. En contrapartida, el número de personas que permanecen sin hogar mostró una disminución en relación con el balance anterior.

Mientras avanzan las tareas de remoción de escombros y búsqueda de sobrevivientes, las autoridades informaron que desde el 24 de junio se registraron 782 réplicas del doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que afectó principalmente al estado de La Guaira. No obstante, Rodríguez aseguró que la evolución de la actividad sísmica resulta favorable.

"Hoy tenemos menor frecuencia en la aparición de réplicas. Eso quiere decir que el curso natural de este proceso pareciera conducir a una disminución de la magnitud de estos eventos", sostuvo el funcionario durante la presentación del nuevo informe oficial.

Las operaciones de rescate continúan concentradas en La Guaira, la región más afectada por la catástrofe, donde persisten los trabajos sobre edificios colapsados y estructuras dañadas. En los operativos participan especialistas venezolanos junto a brigadas internacionales, con apoyo de perros entrenados, drones y maquinaria pesada.

La presión sobre el sistema sanitario también se mantiene elevada. Según el último balance oficial, 17.026 personas recibieron atención médica desde el inicio de la emergencia en hospitales, centros de triaje y puestos sanitarios de campaña. De ese total, 4.565 pacientes requirieron internación, mientras que 13.942 ya fueron dados de alta.

En paralelo, el Gobierno mantiene habilitados 25 centros de alojamiento temporario distribuidos entre La Guaira, Caracas, Miranda, Carabobo y Yaracuy, destinados a albergar a miles de personas que todavía no pueden regresar a sus hogares.

Las autoridades informaron además que 81.589 familias recibieron asistencia humanitaria, que incluyó la distribución de casi 9 millones de kilogramos de alimentos, además de agua potable, medicamentos y otros insumos básicos.

La respuesta internacional continúa ampliándose. De acuerdo con el reporte oficial, Venezuela recibió hasta el momento 707.063 toneladas de ayuda humanitaria enviadas por distintos países y organismos multilaterales, destinadas a reforzar las tareas de rescate, la atención sanitaria y la asistencia a los damnificados.

Mientras tanto, organismos internacionales avanzan con la evaluación del impacto económico del desastre. Un informe preliminar elaborado mediante imágenes satelitales por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) estimó que las pérdidas en viviendas, infraestructura y activos productivos ascienden a unos 6.700 millones de dólares.

A siete días de la tragedia, las tareas de búsqueda continúan activas en distintos puntos del país, mientras miles de familias siguen esperando noticias de personas desaparecidas en una de las peores catástrofes naturales registradas en la historia reciente de Venezuela.