Con equipo alternativo, Argentina cierra el grupo ante Jordania en Dallas

La Selección argentina afrontará esta noche su último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026 cuando se mida ante Jordania, en un encuentro que le servirá a Lionel Scaloni para rotar el plantel y administrar cargas de cara a los 16avos de final, instancia a la que la Albiceleste ya accedió con el primer puesto del Grupo J asegurado.

El partido se disputará desde las 23 (hora argentina) en el AT&T Stadium de Dallas, contará con el arbitraje del rumano István Kovács y podrá seguirse por TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.

El conjunto argentino llega con el objetivo cumplido tras las victorias ante Argelia (3-0) y Austria (2-0), resultados que le permitieron garantizar anticipadamente la clasificación y el liderazgo de la zona. En ambos encuentros, Lionel Messi fue la gran figura, al convertir todos los goles del seleccionado y transformarse en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo.

Con ese panorama favorable, el entrenador Lionel Scaloni apostará por una formación alternativa, con el objetivo de preservar a varios de los habituales titulares y brindarles minutos a futbolistas que tuvieron menor participación en lo que va del certamen.

Entre los nombres que podrían tener protagonismo aparecen Juan Musso en el arco, una defensa integrada por Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico, mientras que en el mediocampo y el ataque tendrían su oportunidad jugadores como Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone, Nico Paz y Julián Álvarez.

Del otro lado estará una selección de Jordania que ya no tiene posibilidades matemáticas de avanzar a la siguiente ronda. El conjunto asiático perdió sus dos presentaciones previas, ante Austria (3-1) y Argelia (2-1), y quedó sin chances de alcanzar el tercer puesto por los criterios de desempate.

Sin embargo, el equipo dirigido por Jamal Sellami buscará cerrar su histórica primera participación mundialista con una actuación destacada frente al vigente campeón del mundo y de América.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Giuliano Simeone, Nico Paz; Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Jordania: Yazeed Abu Laila, Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Mohammad Abu Hasheesh, Yazan Al-Arab, Nizar Al-Rashdan, Rajaei Ayed, Ibrahim Saadeh, Mousa Al-Taamari, Mahmoud Al-Mardi, Mohammad Abu Zrayq. DT: Jamal Sellami