Rabbia: "La eficiencia de Pullaro es un relato, nunca en la historia de Santa Fe se tomó tanta deuda"

El diputado provincial Miguel Rabbia cuestionó con dureza la gestión económica del gobernador Maximiliano Pullaro y afirmó que "la eficiencia es un relato", al sostener que la provincia acumula un déficit cercano a los 596 mil millones de pesos durante los primeros meses de 2026. Según explicó, el dato surge del análisis de finanzas correspondiente a mayo elaborado por el propio Ministerio de Economía de Santa Fe.

En declaraciones a Nova al Día, el legislador sostuvo que el gobierno provincial "aumentó los impuestos, incrementó las tarifas de los servicios, tomó deuda externa como nunca antes y, aun así, continúa navegando con déficit". Además, aseguró que el desequilibrio fiscal no es reciente y afirmó que la provincia viene registrando resultados negativos desde fines del año pasado.

"Desde octubre de 2025 la provincia viene con déficit", señaló Rabbia. Según explicó, para cerrar el ejercicio del año pasado el Ejecutivo vendió 300 mil millones de pesos en títulos públicos que habían quedado de la gestión anterior y trasladó a enero el pago de 50 mil millones de pesos en certificados de obra. A su criterio, esa maniobra permitió cerrar 2025 con un déficit cercano a los 350 mil millones de pesos.

El diputado también apuntó contra el endeudamiento de la administración provincial. "Nunca nadie en la historia de Santa Fe tomó tanta deuda", afirmó, al señalar que el gobierno contrajo1.100 millones de dólares de deuda pública, de los cuales 800 millones de dólares corresponden a la colocación realizada en Wall Street. Según indicó, solo el pago de intereses demandará alrededor de 67 millones de dólares por año.

Rabbia también cuestionó el destino de parte de esos recursos. Mencionó los 150 millones de dólares destinados a obras vinculadas a la tercera vía de la autopista Rosario-Santa Fe y criticó que, según su interpretación, parte de esa inversión beneficiará los accesos a las empresas agroexportadoras. Asimismo, se mostró crítico con el financiamiento de los Juegos Suramericanos 2026, al señalar que se recurrirá a endeudamiento externo para constituir un fideicomiso destinado a solventar parte de los gastos del evento.

Sobre el discurso oficial que destaca la eficiencia de la gestión, Rabbia expresó que "no se puede hablar de eficiencia cuando la plata no alcanza, aumentan los servicios, crece el desempleo y la provincia mantiene déficit". En ese sentido, sostuvo que las tarifas de energía eléctrica y agua, así como los impuestos inmobiliario y patente, aumentaron por encima de la inflación y afirmó que la pérdida del poder adquisitivo de trabajadores estatales y jubilados repercute directamente sobre las economías regionales.

Durante la entrevista, el legislador también vinculó la situación económica provincial con el respaldo político que, según su visión, el gobierno santafesino brinda a la administración nacional. En ese sentido, cuestionó el acompañamiento de legisladores alineados con Pullaro a distintas iniciativas impulsadas por el presidente Javier Milei.

Finalmente, Rabbia sostuvo que Santa Fe dispone de recursos suficientes para tener un escenario distinto, aunque consideró que el actual modelo económico "excluye a la gente". "Nuestra provincia es uno de los territorios más ricos del mundo y no puede tener a la población en estas condiciones. Tenemos un futuro mejor y hay esperanza para construirlo", concluyó.