Ya son 589 los fallecidos por el doble terremoto en Venezuela y continúan las tareas de rescate

El gobierno de Venezuela actualizó este viernes el balance oficial de víctimas del doble terremoto que sacudió al país el miércoles y confirmó que la cifra de fallecidos ascendió a 589, mientras que 2.980 personas resultaron heridas. Las tareas de búsqueda y rescate continúan en las zonas más afectadas, donde todavía se intenta localizar sobrevivientes entre los escombros.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó además que ya se registraron 214 réplicas desde los dos fuertes sismos de magnitud 7,5 y 7,2, considerados los más intensos ocurridos en el país en más de un siglo. El balance anterior reportaba 235 muertos, por lo que la actualización refleja un fuerte incremento en el número de víctimas.

Las tareas de rescate se concentran especialmente en el estado de La Guaira, señalado por las autoridades como el epicentro de la devastación. Allí colapsaron más de un centenar de edificios y fueron desplegados equipos de maquinaria pesada para remover escombros y facilitar la búsqueda de personas atrapadas.

Rodríguez anunció además la militarización de La Guaira con el objetivo de garantizar la distribución de alimentos, agua y otros insumos esenciales para la población afectada. La mandataria también destacó la colaboración de voluntarios que participan en el traslado de ayuda y en las tareas de asistencia a los damnificados.

En paralelo, comenzó a llegar la ayuda internacional. Según informó el gobierno venezolano, ya arribó un primer contingente de rescatistas procedente de México, mientras que en las próximas horas se espera la llegada de equipos enviados por Estados Unidos, Colombia, España, Barbados y Panamá.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recordó que las primeras 72 horas posteriores a un terremoto son determinantes para rescatar personas con vida. El organismo indicó que los hospitales de las zonas afectadas atienden principalmente fracturas, traumatismos, lesiones por aplastamiento, quemaduras y otras heridas derivadas del colapso de edificios, mientras las operaciones de búsqueda continúan sin pausa.