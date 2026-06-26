Ascienden a 235 los muertos por los terremotos en Venezuela y continúan las tareas de rescate

La cifra de víctimas por los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela durante la noche del miércoles continúa en aumento. Según informó este jueves el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el saldo provisional asciende a 235 personas fallecidas y más de 4.300 heridos, tras los dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que impactaron principalmente en Caracas y en el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por la catástrofe.

Ante la gravedad de la situación, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, declaró a La Guaira como zona de desastre natural. En esa región se registraron además episodios de saqueos a comercios y viviendas dañadas por los movimientos telúricos.

De acuerdo con el último balance oficial, las autoridades contabilizaron 157 personas desaparecidas y estimaron que al menos 200 personas permanecen atrapadas bajo los escombros. No obstante, un sitio web creado para centralizar denuncias de familiares, denominado Desaparecidos Terremoto Venezuela, elevó la cifra de personas cuyo paradero aún se desconoce a 44.300, un dato que no fue confirmado por el gobierno.

El impacto de los terremotos también dejó un importante número de damnificados. Según detalló Rodríguez, 2.927 familias resultaron afectadas, mientras que al menos 250 edificios sufrieron daños severos o colapsaron total o parcialmente.

En ese contexto, el titular del Parlamento anunció la habilitación de una línea telefónica adicional al sistema estatal VENApp, con el objetivo de centralizar los reportes de personas desaparecidas y agilizar las tareas de búsqueda. Asimismo, instó a los familiares que aún no lograron contactar a sus allegados a formalizar las denuncias de manera inmediata.

El dirigente oficialista también convocó a la población a mantener la "calma y la unidad nacional" frente a la emergencia que atraviesa el país.

Saqueos y caos en La Guaira

Mientras continúan las tareas de rescate, la situación social en algunas zonas afectadas comenzó a deteriorarse. En La Guaira, decenas de personas ingresaron a comercios destruidos o abandonados para llevarse alimentos, medicamentos, productos de higiene y electrodomésticos, según reportaron medios locales y la agencia Noticias Argentinas.

La ciudad costera fue identificada por las autoridades como uno de los puntos más castigados por el doble terremoto. Allí, numerosos edificios residenciales y comerciales colapsaron o quedaron gravemente dañados, mientras brigadistas, bomberos y fuerzas de seguridad siguen trabajando entre los escombros en busca de sobrevivientes.

Además, las autoridades informaron que desde el primer terremoto se registraron al menos 138 réplicas, lo que complica las tareas de rescate y mantiene en alerta permanente a la población.