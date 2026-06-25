Ascienden a 188 los muertos por los terremotos que sacudieron Venezuela

La cifra de víctimas por los terremotos que sacudieron Venezuela continúa en aumento. Las autoridades confirmaron este jueves que ya son 188 las personas fallecidas y 1.520 los heridos, mientras continúan las tareas de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas por el devastador doble sismo que golpeó al país.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó además que 157 personas permanecen desaparecidas y que otras 200 continúan atrapadas bajo los escombros, mientras los equipos de emergencia trabajan contrarreloj para localizar sobrevivientes.

Según el último balance oficial, los terremotos también dejaron 2.927 familias damnificadas, muchas de las cuales perdieron sus viviendas o debieron ser evacuadas por los graves daños estructurales registrados en distintas ciudades.

Las imágenes difundidas durante la jornada reflejan la magnitud de la tragedia. En Caracas y, especialmente, en La Guaira, una de las localidades más castigadas, numerosos edificios colapsaron y barrios enteros quedaron cubiertos de escombros, mientras continúan las tareas de remoción y asistencia a los afectados.

Frente a la emergencia, el gobierno venezolano dispuso una red integrada por 20 hospitales públicos y privados del área metropolitana de Caracas para atender a los heridos. Los centros sanitarios también reciben pacientes provenientes de estados vecinos, como La Guaira y Miranda, donde el impacto del terremoto también fue considerable.

La ayuda internacional comenzó a llegar en las últimas horas. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció el envío inmediato de 85 rescatistas especializados en búsqueda y rescate urbano. El mandatario mantuvo una comunicación con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien le transmitió la solidaridad del pueblo francés y puso a disposición la colaboración de su país y de otros socios europeos.

Mientras tanto, la comunidad venezolana residente en la Argentina puso en marcha una colecta solidaria destinada a reunir alimentos, ropa, medicamentos y otros insumos para asistir a las familias afectadas por la catástrofe.

Desde Caracas, el médico venezolano Andrés Cifuentes describió el dramático escenario que se vive en las zonas siniestradas. En declaraciones a medios argentinos, aseguró que "todavía se escuchan gritos entre los escombros", mientras los rescatistas continúan buscando sobrevivientes. También explicó que los hospitales más próximos a los sectores afectados trabajan al límite de su capacidad para asistir a la gran cantidad de heridos que dejó el desastre.

Las autoridades mantienen activos los operativos de búsqueda y no descartan que el número de víctimas continúe incrementándose en las próximas horas, a medida que avancen las tareas de rescate entre los edificios derrumbados.