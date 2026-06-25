Allanaron viviendas en Santa Fe por las amenazas contra el juez federal Walter Rodríguez

La investigación por las amenazas recibidas por el juez federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, sumó este miércoles un nuevo capítulo con la realización de varios allanamientos en la capital provincial. Los procedimientos fueron ordenados por la Justicia Federal y estuvieron a cargo de efectivos de Gendarmería Nacional, que irrumpieron en al menos dos domicilios.

Uno de los operativos se concretó en una vivienda ubicada en la zona de Avenida Alem y Alvear, mientras que el restante tuvo lugar en otro inmueble de la ciudad. Las medidas fueron dispuestas en el marco de la causa que lleva adelante el fiscal federal Roberto Javier Salum, quien investiga las intimidaciones denunciadas por el magistrado la semana pasada.

Uno de los domicilios allanados pertenece a Andrés Cantelli, quien años atrás fue condenado a seis años de prisión en una causa por narcotráfico investigada por el propio Rodríguez, cuando se desempeñaba como titular de la Fiscalía Federal N.º 2.

Esa investigación se había iniciado en 2018, luego de que la Policía hallara una camioneta abandonada en el barrio Siete Jefes con 150 kilos de marihuana, distribuidos en unos 200 paquetes. En el expediente también quedó involucrado un hombre oriundo de Entre Ríos que, según la pesquisa, mantenía vínculos con el narcotraficante rosarino Luis Paz.

Con los allanamientos realizados este miércoles, los investigadores buscan recolectar pruebas que permitan avanzar en el esclarecimiento de las amenazas sufridas por Rodríguez y determinar si existe alguna conexión con aquella causa por narcotráfico.