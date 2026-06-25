Esteban Bullrich renunció al PRO y cuestionó la defensa de Adorni

Esteban Bullrich formalizó su salida del PRO y explicó los motivos en una carta enviada a Mauricio Macri, en la que expresó profundas diferencias con el rumbo que tomó el partido en los últimos tiempos. El exsenador sostuvo que la fuerza política se fue alejando de los valores que le dieron origen y cuestionó especialmente la postura adoptada frente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En el texto, fechado el 24 de junio y difundido este jueves, Bullrich señaló que desde hace tiempo le resulta difícil identificarse con muchas de las decisiones impulsadas por la conducción partidaria. Según planteó, no se trata de diferencias coyunturales o estratégicas, sino de una brecha creciente entre los principios que el PRO dice representar y las acciones que finalmente lleva adelante.

Para el exministro de Educación, el punto de quiebre estuvo relacionado con la situación de Adorni. En ese sentido, afirmó que la actitud asumida por el partido en torno al funcionario evidenció que “la conveniencia política” comenzó a prevalecer sobre la responsabilidad ética, una situación que terminó por hacerlo tomar distancia definitiva del espacio.

Bullrich también vinculó su decisión con el proceso personal que atravesó a partir del diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que lo obligó a replantear prioridades y reflexionar sobre el valor del tiempo. Bajo esa mirada, explicó que continuar dentro del PRO implicaba aceptar posiciones y silencios con los que ya no se sentía representado.

El dirigente integró el partido desde sus orígenes y fue senador nacional por la provincia de Buenos Aires entre 2017 y 2023, cargo al que renunció luego de conocerse su enfermedad. En la carta agradeció a Macri por haber impulsado un proyecto político que transformó el escenario nacional, aunque remarcó que hay circunstancias en las que la lealtad a una organización no puede estar por encima de las convicciones personales.

Antes de concluir, expresó su deseo de que el PRO pueda recuperar el espíritu que motivó su creación y volver a representar los valores que, según consideró, fueron quedando relegados con el paso del tiempo.

La renuncia generó repercusiones inmediatas en distintos sectores de la política. El diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, sostuvo que las palabras de Bullrich reflejan el pensamiento de muchos dirigentes y destacó su coherencia. En una línea similar se pronunció el exsecretario de Cultura Pablo Avelluto, quien afirmó sentirse identificado con los cuestionamientos planteados por el exsenador.

También se expresó el exembajador Diego Guelar, quien consideró que Bullrich representa los valores de una centroderecha democrática que, a su entender, continúa vigente más allá de la crisis que atraviesa el partido.

La salida de Bullrich se suma a otras desvinculaciones relevantes que atravesó el PRO en los últimos años. Entre ellas se destaca la de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien tras las elecciones presidenciales de 2023 dejó el espacio y se incorporó a las filas de La Libertad Avanza.