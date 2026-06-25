El oficialismo dejó sin quórum la sesión en el Senado y evitó el avance de la interpelación a Adorni

El oficialismo logró evitar este jueves que el Senado avanzara con un debate sobre una eventual interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al dejar sin quórum una sesión que había sido convocada por la propia Cámara alta.

Aunque los senadores de La Libertad Avanza ingresaron al recinto, optaron por no ocupar sus bancas y permanecieron de pie hasta que se cumplió el plazo reglamentario para verificar el quórum. Una actitud similar adoptó el bloque de Unión por la Patria, por lo que nunca se alcanzaron los 37 legisladores necesarios para habilitar el inicio de la sesión.

La decisión respondió al escenario de incertidumbre que enfrentaba el oficialismo respecto de una posible votación sobre los pedidos de interpelación a Adorni. En las horas previas, el bloque libertario había intentado encauzar la discusión hacia la comisión de Asuntos Constitucionales y propuso abrir ese ámbito el próximo 1 de julio para analizar los proyectos presentados sobre el tema.

La iniciativa buscaba replicar la estrategia utilizada un día antes en Diputados, donde el oficialismo consiguió postergar debates sensibles con el respaldo de sectores del PRO, la UCR y legisladores provinciales.

Sin embargo, en el Senado el panorama aparecía menos claro. Mientras el PRO respaldaba un proyecto propio para citar a Adorni, dentro del radicalismo coexistían posiciones diferentes respecto de cómo debía abordarse el tema, lo que generaba dudas sobre el resultado de una eventual votación en el recinto.

Otro de los puntos de conflicto giraba en torno al procedimiento necesario para habilitar la discusión. El peronismo sostenía que alcanzaba con una mayoría simple para avanzar con el tratamiento previsto en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que regula las interpelaciones a funcionarios del Poder Ejecutivo.

Desde el oficialismo, en cambio, impulsaron una interpretación distinta y plantearon que era necesario reunir una mayoría especial de dos tercios para incorporar el asunto al temario. Con el riesgo de quedar expuestos a una derrota parlamentaria, los libertarios finalmente optaron por no dar quórum.

La caída de la sesión dejó sin tratamiento no solo los pedidos vinculados a Adorni, sino también otros temas que figuraban en la convocatoria, entre ellos el proyecto sobre inviolabilidad de la propiedad privada y varios convenios internacionales que debían debatirse a continuación.