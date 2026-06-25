Presentan un proyecto para que la ciudadanía tenga mayor incidencia en las decisiones públicas

El senador provincial Paco Garibaldi presentó un proyecto de ley para reglamentar los mecanismos de participación ciudadana incorporados en la reciente reforma de la Constitución de Santa Fe. La propuesta contempla herramientas como la iniciativa popular, el plebiscito, las audiencias públicas y la revocatoria de mandato, con el objetivo de fortalecer la intervención de la sociedad en las decisiones públicas.

La iniciativa fue presentada en el marco de la actividad "Santa Fe Abierta", desarrollada en la Legislatura provincial junto a representantes de universidades, entidades productivas, gremios, clubes, vecinales y organizaciones de distintos sectores.

"Más que un proyecto de ley, queremos discutir cómo hacemos en Santa Fe para ponernos de acuerdo en los temas importantes, más allá de que tengamos distintas miradas o intereses", explicó Garibaldi.

El legislador sostuvo que uno de los principales problemas del país es la falta de continuidad de las políticas públicas. "Vivimos en una Argentina donde vamos de un lado para otro. Un gobierno toma una decisión, el siguiente hace lo contrario. Queremos construir decisiones más sólidas, con mayor participación y que perduren en el tiempo", afirmó.

Entre los mecanismos que propone reglamentar se encuentran la posibilidad de que la ciudadanía impulse proyectos de ley mediante iniciativa popular, la realización de plebiscitos, la obligatoriedad de audiencias públicas en determinados temas y la revocatoria de mandato para funcionarios que incumplan sus responsabilidades.

Garibaldi remarcó que la reforma constitucional ya incorporó estas herramientas y que ahora es necesario establecer cómo funcionarán en la práctica.

"La idea es que las decisiones no las tomemos solamente quienes ocupamos funciones públicas. Cuantas más miradas incorporamos, mejores decisiones vamos a tomar", señaló.

El senador destacó que durante el proceso de reforma constitucional quedó demostrado el interés de la ciudadanía por participar. Recordó que se realizaron 11 audiencias públicas y se recibieron alrededor de 700 propuestas, de las cuales el 83% fueron presentadas por instituciones, profesionales y vecinos, y no por dirigentes políticos.

"Las ganas de participar existen. Lo que muchas veces falta es un Estado que escuche más", expresó.

Respecto de las audiencias públicas, explicó que el proyecto busca que dejen de ser una instancia meramente formal y tengan una incidencia real en la toma de decisiones. Como ejemplo, mencionó los proyectos con impacto ambiental, donde la nueva Constitución ya establece la obligatoriedad de ese mecanismo de participación.

Garibaldi también sostuvo que la participación ciudadana no debe convertirse en un obstáculo para la gestión. "Muchas veces creemos que escuchar demora las decisiones, cuando en realidad evita tener que corregirlas después. Escuchar antes permite decidir mejor", afirmó.

Además, consideró que la baja participación electoral responde, en parte, a la sensación de que el voto no modifica la realidad cotidiana. En ese sentido, sostuvo que cuando la ciudadanía es convocada para resolver problemas concretos y percibe que sus opiniones son tenidas en cuenta, la participación aumenta de manera significativa.

"La gente participa cuando siente que la convocatoria es genuina, que la escuchan y que la decisión realmente surge de ese proceso", concluyó.