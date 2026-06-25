Venezuela: ya son 164 los muertos por los terremotos y La Guaira fue declarada zona de desastre

Los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron este miércoles a Venezuela dejaron, hasta el momento, 164 personas fallecidas y 971 heridas, según el último balance oficial difundido por el Gobierno. Las autoridades advirtieron que la cantidad de víctimas podría incrementarse en las próximas horas, ya que aún no fueron incorporados los datos completos del estado La Guaira, declarado como "zona de desastre".

Los sismos ocurrieron con apenas 40 segundos de diferencia y tuvieron sus epicentros en el centro-norte del país, cerca de Montalbán y Yumare. El fuerte movimiento provocó el derrumbe de edificios y viviendas, graves daños en la infraestructura y cortes de energía y comunicaciones en distintos sectores del país, especialmente en Caracas y sus alrededores.

Según el Gobierno venezolano, La Guaira presenta algunos de los daños más severos, con decenas de edificios colapsados. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decretó el estado de emergencia y confirmó la suspensión de clases, de las actividades laborales no esenciales y del funcionamiento del Metro de Caracas para facilitar las tareas de rescate.

Las autoridades también informaron que durante la madrugada se registraron al menos diez réplicas, mientras continúan las tareas de búsqueda entre los escombros. Los organismos de emergencia mantienen el despliegue en las zonas más afectadas ante el riesgo de nuevos derrumbes.

Los terremotos también ocasionaron daños en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el principal del país, que permanece cerrado. Además, los temblores fueron percibidos en distintas regiones de Colombia y del norte de Brasil.

Mientras continúa la evaluación de los daños, comenzaron a llegar expresiones de solidaridad y ofrecimientos de ayuda internacional. Estados Unidos, España, Alemania, Israel, China y otros países manifestaron su disposición para colaborar con las tareas de rescate y la asistencia humanitaria.

Por su magnitud, los especialistas consideran que se trata de uno de los terremotos más fuertes registrados en Venezuela en más de un siglo, comparable con los mayores eventos sísmicos ocurridos en la historia reciente del país.