Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió Venezuela: edificios dañados y evacuaciones

Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió este miércoles a Venezuela y provocó escenas de pánico en distintas zonas del país, especialmente en Caracas, donde se registraron daños en edificios y derrumbes parciales, según informaron las autoridades. El movimiento también se sintió en Colombia y motivó la emisión de una alerta de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes por parte del Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo se produjo a las 22:04 GMT (19:04 de Argentina) y tuvo su epicentro a unos 21 kilómetros al este de Morón, en el centro del territorio venezolano, con una profundidad de 10 kilómetros. Tras el evento principal se registraron varias réplicas.

El ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, confirmó que se produjeron derrumbes y daños estructurales en distintos sectores de Caracas, aunque en las primeras horas posteriores al terremoto no se habían reportado víctimas fatales. El funcionario señaló que algunas de las situaciones más delicadas se registraron en el sector de Altamira y recomendó a la población permanecer en espacios abiertos ante la posibilidad de nuevas réplicas.

En la capital, miles de personas evacuaron edificios de oficinas, viviendas y centros comerciales luego de sentir el fuerte movimiento. Testigos relataron que el temblor se prolongó durante varios segundos y provocó la caída de objetos, desprendimientos de materiales y daños en algunas estructuras.

Videos difundidos en redes sociales mostraron fachadas afectadas, paredes derrumbadas y columnas de polvo en distintos puntos de la ciudad. También se registraron escenas de evacuación en centros comerciales y edificios de gran altura.

El impacto del sismo se extendió a numerosos estados venezolanos, entre ellos Aragua, Falcón, Sucre, Monagas, Miranda, Guárico, Barinas y Táchira, según reportes de medios locales. Además, habitantes de distintas regiones de Colombia afirmaron haber percibido el movimiento telúrico.

Mientras tanto, las autoridades colombianas descartaron riesgo de tsunami en sus costas y comenzaron tareas de monitoreo para evaluar posibles consecuencias derivadas del terremoto.

El fenómeno recordó al registrado en 2018 en el estado de Sucre, cuando un sismo de magnitud 7,3 se sintió en varios países de la región y causó daños materiales en distintas localidades venezolanas. En esta oportunidad, los organismos de emergencia continuaban relevando la magnitud de los daños y el estado de las estructuras afectadas.