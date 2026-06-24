La actividad autopartista cayó casi 9% en el primer cuatrimestre y preocupa el impacto sobre el empleo

La industria autopartista continúa atravesando un escenario complejo. Durante los primeros cuatro meses de 2026, la actividad del sector registró una caída acumulada del 8,9% en comparación con el mismo período del año pasado, según informó la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC).

El deterioro se profundizó en abril, cuando el índice de producción mostró una baja del 14,7% respecto de marzo, reflejando el impacto de la menor actividad en toda la cadena automotriz.

Los datos relevados por la entidad muestran que los principales indicadores vinculados al sector cerraron el cuatrimestre con resultados negativos. La producción de vehículos cayó 18,6% interanual, mientras que las exportaciones de autopartes retrocedieron 9,2%. A esto se sumó una leve disminución en las ventas de combustible, consideradas una referencia del movimiento en el mercado de reposición.

En términos productivos, la utilización de la capacidad instalada se ubicó en 56,1%, por debajo del promedio de la industria manufacturera, que alcanzó el 61,6%. Para AFAC, estos niveles evidencian la desaceleración que atraviesa la actividad y la pérdida de dinamismo tanto en el mercado interno como en el externo.

La retracción también se reflejó en el empleo. Un relevamiento de la Unión Industrial Argentina (UIA), citado por la entidad, indicó que casi la mitad de las empresas redujo personal durante abril. En paralelo, el sector acumuló una pérdida de 4.100 puestos de trabajo durante 2025, equivalente a una baja del 7,7% respecto del año anterior.

Frente a este contexto, varias compañías adoptaron medidas para ajustar sus operaciones. Entre ellas aparecen la reducción de turnos, el adelantamiento de vacaciones y la implementación de suspensiones temporales de personal.

AFAC advirtió además que la caída de la actividad coincide con una creciente participación de productos importados en el mercado local. En ese sentido, el director ejecutivo de la entidad, Juan Cantarella, sostuvo que el sector enfrenta dificultades tanto por la reducción de la producción automotriz como por el aumento de las importaciones.

“Se observa una continuidad en la caída de la actividad y el empleo en el sector de autopartes”, señaló el dirigente, quien además cuestionó la expansión de piezas importadas de origen chino y la reducción del contenido nacional en algunos proyectos industriales.

De acuerdo con la entidad, el comportamiento de los próximos meses dependerá en gran medida de la evolución de la demanda interna, del nivel de producción de las terminales automotrices y del desempeño de los mercados de exportación.