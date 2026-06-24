Nuevo puente: la intervención sobre 7 de Marzo comenzará una vez finalizada la obra en Mitre

Por Santotomealdía



La intervención sobre Avenida 7 de Marzo, una de las etapas más sensibles de la obra del nuevo puente entre Santa Fe y nuestra ciudad, comenzará una vez que finalicen los trabajos actualmente en ejecución sobre calle Mitre. Así lo confirmó este miércoles el administrador general de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, durante una entrevista con Nova al Día.

La definición permite despejar una de las principales dudas que existen entre vecinos y comerciantes de la zona. Según explicó el funcionario, Mitre deberá quedar completamente habilitada antes de avanzar sobre 7 de Marzo, ya que por allí se canalizará toda la circulación vehicular con destino a Santa Fe mientras se desarrollen los trabajos en el principal acceso a nuestra ciudad.

“Toda la salida de los vehículos hacia Santa Fe va a ser por calle Mitre”, señaló Seghezzo. En ese sentido, indicó que recién cuando esa arteria esté en condiciones de absorber el tránsito comenzará la intervención sobre Avenida 7 de Marzo.

El funcionario detalló además que los trabajos que actualmente se ejecutan en Mitre presentan una complejidad mayor a la que puede observarse a simple vista. Según explicó, gran parte de las tareas están vinculadas a la readecuación de servicios e infraestructura subterránea.

“Empezás a romper y te encontrás con caños que no estaban declarados, que no estaban en plano. Rompés el caño, tenés que arreglar el caño”, ejemplificó. Entre las interferencias mencionó redes de agua, fibra óptica y otros servicios que deben ser reubicados o adaptados antes de poder avanzar con las etapas posteriores de la obra.

Estas declaraciones coinciden con lo informado por la Provincia en las últimas horas, cuando señaló que en nuestra ciudad los trabajos se concentran en la resolución de interferencias de servicios indispensables antes de avanzar con las tareas de pavimentación definitiva.

Cómo será la intervención sobre 7 de Marzo

Seghezzo adelantó que cuando llegue el momento de intervenir Avenida 7 de Marzo, los trabajos se realizarán por etapas para minimizar el impacto sobre la circulación y la actividad comercial.

La idea es ejecutar la obra sobre media calzada mientras la otra mitad permanece operativa. Para ello, una vez habilitada Mitre, el tránsito hacia Santa Fe será derivado por esa calle y el ingreso a nuestra ciudad continuará realizándose por el sector actualmente utilizado para salir desde el puente Carretero.

“Vamos a hacer media calzada y media calzada”, explicó el titular de Vialidad Provincial al describir la estrategia prevista para mantener la conectividad durante la ejecución de los trabajos.

La transformación de calle Mitre es una etapa clave del nuevo esquema de circulación que acompañará la habilitación del nuevo puente.(Crédito: STD)

Avance general de la obra

Más allá de las intervenciones urbanas, Seghezzo destacó el avance que presenta la construcción del nuevo puente sobre el río Salado. Según precisó, la infraestructura básica de la obra ya alcanza aproximadamente un 95 por ciento de ejecución. Actualmente solo restan cinco pilotes, seis columnas y dos pilas para completar esa etapa.

En cuanto a la superestructura, indicó que ya se ejecutaron cerca de la mitad de los vanos previstos y que en los próximos días comenzará una nueva etapa vinculada a la colocación de vigas en el sector central del puente. “Estamos fabricando las vigas acá en Santa Fe y calculo que la semana que viene ya vamos a estar colocándolas”, señaló.

El funcionario también destacó que las condiciones climáticas y el comportamiento del río han acompañado favorablemente el desarrollo de los trabajos, permitiendo mantener el cronograma previsto.

El planteo por el viejo Puente Carretero

Durante la entrevista, Seghezzo también fue consultado sobre el pedido realizado por Vialidad Nacional para que la Provincia evalúe hacerse cargo de trabajos de reparación en el actual Puente Carretero.

Al respecto, confirmó que se están analizando los costos de esa intervención, aunque recordó que se trata de una infraestructura que depende del Estado nacional.

“No nos corresponde hacerlo”, señaló, aunque dejó abierta la posibilidad de algún tipo de colaboración. “Todo se puede hacer, pero también tiene que haber un ida y vuelta”, concluyó.