Colón anunció a su primer refuerzo: Franco García firmó por un año y medio

Colón oficializó la incorporación de Franco García, quien se convirtió en el primer refuerzo del plantel para afrontar la segunda parte del torneo de la Primera Nacional.

El extremo de 29 años llega luego de desvincularse de Newell's y se suma al equipo dirigido por Ezequiel Medrán con el objetivo de aportar variantes en una posición que el cuerpo técnico consideraba prioritaria de cara a la recta final del campeonato.

En Rosario, García disputó ocho partidos y convirtió un gol en el Torneo Apertura. Previamente había tenido una destacada temporada con San Martín de Tucumán, donde jugó 27 encuentros en la Primera Nacional, marcó cinco tantos y aportó una asistencia, además de participar en la Copa Argentina y en el Reducido.

El futbolista ya había estado cerca de convertirse en jugador sabalero durante el último mercado de pases. Las negociaciones estaban avanzadas, pero finalmente Newell's realizó una oferta y se quedó con sus servicios. Seis meses después, las partes retomaron las conversaciones y el acuerdo terminó concretándose.

Durante el primer semestre, Julián Marcioni fue una de las principales opciones por el sector derecho y tuvo un destacado arranque de temporada. Sin embargo, su rendimiento fue decayendo con el paso de las fechas y, cuando debió ausentarse por lesión, el cuerpo técnico no encontró alternativas que pudieran sostener el nivel en esa posición. En ese contexto, la llegada de García aparece como una apuesta para reforzar uno de los sectores en los que el equipo mostró menos variantes.

¡Bienvenido Franco García! ?????



? El extremo de 29 años, de último paso por Newell's, firmó su contrato por 18 meses con nuestra institución. pic.twitter.com/ni21KB4hjl — Club Atlético Colón ? (@ColonOficial) June 24, 2026

Con la llegada del ex Newell's, la dirigencia rojinegra continúa trabajando en la búsqueda de más incorporaciones. Entre los nombres que aparecen en carpeta figuran el delantero Jonathan Herrera, actualmente en Deportivo Riestra, y los mediocampistas Marcelo Eggel y Rubén Botta. Además, no se descarta la llegada de un marcador central para reforzar la última línea.

De esta manera, Colón abrió oficialmente su mercado de pases con la incorporación de un jugador que buscará aportar velocidad y alternativas ofensivas en una etapa decisiva de la pelea por el ascenso.

El conjunto rojinegro cerró la primera rueda en el cuarto puesto de la Zona A, a cinco unidades del líder Deportivo Morón, y una de las necesidades detectadas fue reforzar las bandas para sumar mayor profundidad y desequilibrio en ataque.