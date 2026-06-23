Croacia venció a Panamá y llegó con vida a la última fecha del Mundial

Croacia derrotó 1-0 a Panamá en Toronto y consiguió una victoria fundamental para mantenerse con chances de avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El conjunto balcánico debió trabajar más de lo esperado para superar a un rival que luchó hasta el final, pero logró quedarse con tres puntos vitales en el Grupo L.

Tras la dura derrota sufrida en el debut frente a Inglaterra, los europeos estaban obligados a ganar para seguir dependiendo de sí mismos y cumplieron el objetivo, aunque sin sobrarles demasiado.

El único gol del encuentro llegó a los 53 minutos, cuando Josip Stanišić envió un preciso centro desde la derecha y Ante Budimir apareció por el segundo palo para definir y establecer el 1-0 que sería definitivo.

A partir de la ventaja, Croacia intentó controlar el desarrollo del partido, pero Panamá nunca se resignó y buscó el empate hasta los últimos minutos, aunque sin encontrar la precisión necesaria para inquietar seriamente a la defensa europea.

Con este resultado, los dirigidos por Zlatko Dalić alcanzaron sus primeros tres puntos en la competencia y quedaron terceros en el Grupo L, por detrás de Inglaterra y Ghana.

Ahora, los croatas se jugarán la clasificación en la última fecha frente a Ghana, mientras que Panamá quedó matemáticamente eliminada del Mundial tras sufrir su segunda derrota consecutiva.

La jornada también tuvo un capítulo especial para Luka Modric, que alcanzó los 200 partidos con la selección croata y se convirtió en apenas el cuarto futbolista en la historia en llegar a esa cifra con su país.

El experimentado mediocampista se sumó así a una lista de privilegio integrada por Lionel Messi con Argentina, Cristiano Ronaldo con Portugal y Bader Al-Mutawa con Kuwait.