Inglaterra igualó sin goles ante Ghana y sigue líder del Grupo L

Inglaterra empató 0-0 con Ghana y deberá esperar hasta la última fecha para sellar su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Los europeos dominaron gran parte del encuentro, pero no lograron romper el cero y dejaron escapar una oportunidad importante en el Grupo L.

Con este resultado, Inglaterra y Ghana quedaron con cuatro puntos, aunque los dirigidos por Thomas Tuchel continúan en la cima de la zona gracias a una mejor diferencia de gol.

Durante el primer tiempo, los ingleses monopolizaron la posesión de la pelota, pero mostraron dificultades para generar situaciones claras frente a una defensa africana bien plantada. Las aproximaciones más peligrosas llegaron a través de pelotas detenidas y centros al área, aunque sin éxito.

Ghana, por su parte, apostó a resistir y cerrar espacios. El planteo diseñado por Carlos Queiroz logró neutralizar a figuras como Harry Kane, que tuvo escasa participación en los primeros 45 minutos.

En el complemento el partido ganó intensidad. Los africanos se animaron a adelantar sus líneas y encontraron algunos espacios para inquietar a Inglaterra, aunque les faltó precisión en la definición.

Del otro lado, los europeos generaron las ocasiones más claras. Noni Madueke, Anthony Gordon y Harry Kane tuvieron oportunidades para romper la igualdad, pero se encontraron con una sólida actuación del arquero Benjamin Asare y con la falta de puntería en los metros finales.

La ocasión más clara llegó a los 86 minutos, cuando Kane desperdició una inmejorable oportunidad dentro del área, enviando su remate por encima del travesaño.

El empate dejó abierta la definición del Grupo L. En la última fecha, que se disputará el sábado desde las 18 (hora argentina), Inglaterra enfrentará a Panamá en Nueva Jersey, mientras que Ghana se medirá con Croacia en Filadelfia. Ambos seleccionados dependen de sí mismos para avanzar a la próxima ronda.