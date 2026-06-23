Preocupación por la ola de calor en Francia: al menos 40 personas murieron ahogadas en la última semana

La intensa ola de calor que afecta a Francia desde mediados de junio ya provocó 40 muertes por ahogamiento, según confirmó este martes el primer ministro Sébastien Lecornu durante una reunión de crisis convocada para analizar la situación.

Las autoridades señalaron que la mayoría de las víctimas son jóvenes y atribuyeron el aumento de estos episodios a la búsqueda de alivio frente a temperaturas extremas que, en algunas regiones del país, podrían alcanzar los 44 grados centígrados.

“La última cifra que nos acaban de comunicar es de 40 muertos desde el 18 de junio, principalmente jóvenes”, afirmó Lecornu. Además, consideró que se trata de las primeras víctimas directas de la emergencia climática que atraviesa Francia.

La ministra de Deportes, Marina Ferrari, también advirtió sobre los riesgos de bañarse en zonas no habilitadas o sin vigilancia, especialmente durante jornadas de calor extremo.

La advertencia se conoció pocas horas después de que un futbolista de la segunda división francesa quedara en estado de muerte cerebral tras ahogarse en una zona prohibida del río Ródano, cerca de la ciudad de Lyon.

Tragedias vinculadas al calor extremo

La ola de calor también dejó otras víctimas. Dos hermanos de 2 y 4 años fueron encontrados muertos dentro de un automóvil en la localidad de Carpentras, mientras que tres personas mayores fallecieron en sus viviendas en distintas localidades del suroeste francés.

Frente a este escenario, el Gobierno mantiene activados los protocolos de emergencia y no descarta que las altas temperaturas se extiendan durante buena parte de julio.

Récords históricos

El lunes, Francia registró una temperatura media de 29,2°C, la más alta para un mes de junio desde que existen registros. Además, durante la madrugada del martes se produjo la noche más cálida de la historia del país, con una temperatura promedio de 21,6°C, según informó el servicio meteorológico Météo France.

La actual situación recuerda a la histórica ola de calor de 2003, cuando unas 15.000 personas murieron en Francia durante dos semanas de temperaturas extremas.

Especialistas en clima sostienen que estos fenómenos son cada vez más frecuentes e intensos debido al cambio climático provocado por la actividad humana, una tendencia que afecta a buena parte de Europa durante las últimas décadas.