Alvizo exigió una investigación sobre la entrega de bidones de agua presuntamente contaminados

En la 9° Sesión Ordinaria del Honorable Concejo Municipal, el concejal Rodrigo "Tata" Alvizo presentó un proyecto de ordenanza para crear una Comisión Especial que investigue las circunstancias en las que se desarrolló el operativo de distribución de agua llevado adelante por el Municipio durante las tareas de mantenimiento de la cisterna que abastece a los barrios Adelina Centro y Adelina Oeste.

El edil explicó que la iniciativa se originó luego de que vecinos denunciaran la presencia de suciedad, sedimentos e incluso gusanos y moscas en algunos de los recipientes utilizados para entregar agua destinada al consumo humano. Asimismo, recordó que las imágenes y testimonios tuvieron una fuerte repercusión pública, generando preocupación e indignación en gran parte de los vecinos.

"Estamos hablando de agua para consumo humano. Frente a un hecho de esta gravedad, el municipio no puede limitarse al silencio. Los vecinos merecen respuestas claras y el Concejo tiene la obligación de investigar", expresó Alvizo.

El proyecto propone la conformación de una comisión integrada por representantes de todos los bloques políticos, con facultades para solicitar documentación, requerir informes, convocar a funcionarios y recibir testimonios de vecinos e instituciones vinculadas al caso.

Desde el espacio del concejal señalaron que lo ocurrido “no constituye un hecho aislado”. En ese sentido, recordaron que “semanas atrás se conoció un informe oficial que advertía sobre parámetros de calidad del agua por fuera de los valores permitidos en distintos puntos de la ciudad. Sin embargo, según remarcaron, la información no fue comunicada oportunamente a la ciudadanía ni al Concejo Municipal, mientras funcionarios del Ejecutivo sostenían públicamente que el agua era de buena calidad”.

"Lo ocurrido durante este operativo vuelve a poner en evidencia una preocupante falta de transparencia. Cuando hay dudas sobre cuestiones que pueden afectar la salud de los vecinos, la obligación del Estado es informar, dar explicaciones y asumir responsabilidades. No esconder los problemas hasta que se conviertan en un escándalo público", sostuvo Alvizo.

La Comisión tendrá como objetivo relevar información, analizar las actuaciones realizadas por las distintas áreas involucradas y elaborar un informe final con conclusiones y recomendaciones para fortalecer los mecanismos de control y respuesta ante futuras contingencias vinculadas al suministro de agua potable.