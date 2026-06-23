Trasladaron a un hombre requerido por la Justicia tras un control policial

Personal del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I identificó durante la tarde del lunes a un hombre de 39 años que era requerido por la Justicia, en el marco de un procedimiento realizado en nuestra.

Según informaron fuentes policiales, el operativo se desarrolló mientras los efectivos realizaban tareas de patrullaje preventivo en la zona de San Martín y Estados Unidos de México. En ese contexto, procedieron a identificar al individuo y, tras consultar sus datos en el sistema informático, constataron que sobre él pesaba un pedido de paradero solicitado por la Comisaría 12ª de la Unidad Regional I.

Ante esta situación y en cumplimiento de lo establecido por el artículo 10 bis de la Ley Provincial 13.774, el hombre fue trasladado a la sede de la Subcomisaría 15ª para completar las actuaciones correspondientes y quedar a disposición de la dependencia que había emitido el requerimiento.

Del procedimiento fue informada la fiscalía de turno, que interviene en el caso.