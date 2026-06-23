El Gobierno modificó el régimen minero y simplificó trámites para atraer inversiones

El Gobierno nacional oficializó una serie de cambios en el régimen de promoción minera con el objetivo de simplificar trámites y generar condiciones más favorables para atraer inversiones al sector. Las modificaciones fueron establecidas a través del Decreto 482/2026, publicado en el Boletín Oficial.

La actualización introduce cambios en la reglamentación de la Ley de Inversiones Mineras, vigente desde 1993, y forma parte de la estrategia impulsada por la administración de Javier Milei para fortalecer una actividad considerada clave para la generación de divisas.

Entre las principales novedades, se redefinieron los requisitos para acceder a los beneficios del régimen y se establecieron mayores exigencias para las empresas prestadoras de servicios vinculadas a la minería. Además, se incorporó la obligatoriedad de contar con un domicilio electrónico para las notificaciones oficiales.

La nueva normativa también amplió el concepto de integración regional, permitiendo vincular yacimientos e instalaciones de procesamiento ubicados hasta a 500 kilómetros de distancia, con la intención de favorecer el desarrollo de cadenas productivas.

En materia tributaria, el Gobierno simplificó el mecanismo para recuperar el IVA correspondiente a las tareas de exploración y reemplazó el sistema de autorizaciones previas para importar bienes por un esquema basado en declaraciones juradas con validación automática.

Asimismo, se precisaron los alcances de la estabilidad fiscal por 30 años prevista para los proyectos mineros y se establecieron nuevas obligaciones informativas para las empresas.

Desde el Ejecutivo sostuvieron que las modificaciones buscan reducir la burocracia, brindar mayor previsibilidad y mejorar la competitividad de un sector al que consideran estratégico para incrementar las exportaciones y captar nuevas inversiones.