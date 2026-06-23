El juicio por la desaparición de Loan entra en una etapa clave con posibles declaraciones de los acusados

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña ingresará esta semana en una etapa decisiva, con nuevas audiencias previstas para miércoles y jueves en las que podrían comenzar a declarar los primeros testigos y también algunos de los imputados.

La continuidad del debate oral ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes marcará un punto clave del proceso, ya que las declaraciones permitirán avanzar en la reconstrucción de los hechos y contrastar las distintas hipótesis planteadas por las partes.

En ese marco, también se espera la comparecencia de familiares cercanos del niño, entre ellos sus padres, María y José Peña, quienes no pudieron brindar testimonio durante la audiencia del jueves pasado.

La declaración de los familiares había quedado pendiente luego de que la primera jornada del juicio se viera alterada por la ausencia de uno de los acusados, Rossi Colombo, y por el pedido de la nueva defensa de Juliana Machado, que solicitó tiempo para interiorizarse en el expediente.

Además, las indagatorias previstas abren la posibilidad de que los imputados expongan su versión de los hechos, aunque también tienen la opción de guardar silencio. Durante la primera semana del proceso algunos de ellos se mostraron inquietos y con intenciones de hablar, por lo que existe expectativa en torno a las posibles declaraciones.

Por otra parte, las defensas podrían presentar distintos planteos vinculados a la etapa de instrucción, con el objetivo de cuestionar algunos procedimientos y solicitar la nulidad de determinadas pruebas por presuntas irregularidades.

De prosperar esos pedidos, el escenario del juicio podría modificarse, ya que se vería afectado el conjunto de elementos probatorios que deberá analizar el tribunal integrado por los jueces Fermín Cerolini, Simón Pedro Bracco y Eduardo Belforte.