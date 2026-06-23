Colapinto prepara un nuevo fin de semana de acción en la Fórmula 1

Franco Colapinto volverá a salir a pista este fin de semana cuando se dispute el Gran Premio de Austria, correspondiente a la octava fecha del campeonato de Fórmula 1, con la expectativa de prolongar el buen momento que atraviesa con Alpine.

El piloto argentino llega a esta competencia luego de una destacada actuación en Barcelona, donde terminó séptimo en pista, aunque una penalización posterior lo relegó al décimo puesto y le permitió sumar un punto. De todos modos, Colapinto acumula 16 unidades en la temporada y se ubica en el duodécimo lugar del campeonato de pilotos.

La actividad se desarrollará en el circuito Red Bull Ring, ubicado en Spielberg, que cuenta con una extensión de 4,326 kilómetros y diez curvas.

La programación comenzará el viernes con las dos primeras tandas de entrenamientos. La práctica libre 1 se llevará a cabo entre las 8.30 y las 9.30, mientras que la segunda sesión comenzará a las 12.

El sábado se realizará el tercer entrenamiento desde las 7.30 y, posteriormente, los pilotos afrontarán la clasificación, prevista para las 11, que definirá la grilla de partida.

La carrera del Gran Premio de Austria está programada para el domingo a las 10 de la mañana.

Colapinto ya conoce el trazado austríaco, ya que lo recorrió la temporada pasada. En aquella ocasión finalizó en el 15° puesto, en una prueba que tuvo como ganador al británico Lando Norris, con Oscar Piastri y Charles Leclerc completando el podio.

En cuanto al campeonato, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) continúa al frente de las posiciones, aunque no pudo completar la última competencia en Barcelona por problemas mecánicos. Esa situación fue aprovechada por Lewis Hamilton (Ferrari), que se quedó con la victoria y redujo a 41 puntos la diferencia con el líder.

Cronograma del Gran Premio de Austria

Viernes

Práctica libre 1: 8.30

Práctica libre 2: 12.00

Sábado

Práctica libre 3: 7.30

Clasificación: 11.00

Domingo