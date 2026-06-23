Irán: "La administración de Ormuz nunca volverá a ser como era antes de la guerra"

El gobierno de Irán advirtió que el estrecho de Ormuz “nunca volverá a ser como antes de la guerra” y sostuvo que la administración de esa estratégica ruta marítima será ejercida por la República Islámica conforme al derecho internacional.

La definición fue realizada por Mohammad Bagher Qalibaf, presidente del Parlamento iraní y jefe del equipo negociador de Teherán, al regresar de las conversaciones mantenidas con representantes de Estados Unidos en Suiza. Sus declaraciones llegaron pocas horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara que Washington mantiene el control total del estrecho y cuenta con capacidad militar para imponer un bloqueo en la zona.

“Todos deben saber que la administración del estrecho de Ormuz nunca volverá a ser como era antes de la guerra”, afirmó Qalibaf, según difundió la agencia oficial IRNA. Al mismo tiempo, señaló que Irán respetará las normas internacionales vigentes, aunque remarcó que será su país quien gestione el paso marítimo.

Un punto estratégico para el comercio mundial

El estrecho de Ormuz es considerado uno de los corredores marítimos más importantes del planeta, ya que conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y por allí circula una parte significativa del comercio energético mundial.

Las declaraciones se producen en medio de un proceso de negociación entre Irán y Estados Unidos, luego de que ambas partes firmaran la semana pasada un acuerdo para poner fin al conflicto bélico que involucró también a Israel.

Acuerdo y negociaciones en marcha

Según lo informado oficialmente, el presidente iraní Masoud Pezeshkian y Donald Trump suscribieron el pasado 18 de junio un memorando de 14 puntos que abrió un período de 60 días para negociar un acuerdo definitivo.

Entre los aspectos contemplados figuran el cese de hostilidades, el levantamiento gradual de sanciones económicas, el fin del bloqueo naval y la normalización del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz.

Uno de los puntos del entendimiento establece que Irán garantizará durante ese período el paso seguro de los buques mercantes sin aplicar cargos. Sin embargo, desde Teherán ya habían deslizado la posibilidad de implementar posteriormente algún sistema de peajes para la utilización de la vía marítima.

En las últimas horas, además, el gobierno de Omán —uno de los dos países que comparten la ribera del estrecho junto con Irán— ratificó su compromiso con la libre navegación en la zona, en el marco de una reunión mantenida con autoridades iraníes.