Interés General — 23.06.2026 —
Corte de agua por tareas de mantenimiento en el Tanque Zazpe
Lo informó el Municipio este martes. El restablecimiento del suministro estaba estimado para las 11 horas.
El corte es necesario por tareas de mantenimiento en el Tanque Zazpe.
La Municipalidad informó un corte de agua en la zona de influencia del Tanque Zazpe para este martes por la mañana.
La interrupción es necesaria para llevar adelante tareas de mantenimiento en el sistema de impulsión, según se detalló.
Desde el Municipio agregaron que el restablecimiento del suministro está previsto para las 11 horas.