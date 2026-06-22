Anuncian un corte de agua para este martes por tareas de reemplazo de cañerías

La Municipalidad informó que este martes 23 de junio se llevará a cabo un corte programado del servicio de agua potable debido a trabajos de renovación de cañerías en la zona céntrica de la ciudad.

Las tareas consistirán en el reemplazo de tramos de cañerías maestras de fibrocemento por conductos de PVC y se desarrollarán en la intersección de Mitre y 9 de Julio.

Como consecuencia de estas obras, se verá afectado el suministro en el sector abastecido por la Cisterna Norte – Tanque Central. La interrupción está prevista desde las 8 de la mañana y el restablecimiento del servicio se estima para las 13 horas.

Desde el municipio recordaron la importancia de contar con un tanque de reserva domiciliario, ya que permite disponer de agua durante este tipo de intervenciones puntuales.

Por consultas, los vecinos pueden comunicarse con el área de Relaciones Institucionales y Participación Ciudadana al teléfono 342 546-2862.