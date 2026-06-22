La elección en Perú sigue sin definirse: Keiko Fujimori conserva una leve ventaja

Con una diferencia mínima y el recuento prácticamente concluido, Keiko Fujimori continúa al frente de la elección presidencial en Perú sobre el candidato de izquierda Roberto Sánchez, mientras ambos espacios se preparan para una definición que podría extenderse algunos días más.

Según los datos actualizados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el 99,691 % de las actas procesadas, la candidata de Fuerza Popular reúne el 50,111 % de los votos válidos, frente al 49,889 % obtenido por Sánchez, de Juntos por el Perú. La ventaja entre ambos es de 40.818 sufragios.

Hasta el momento, Fujimori acumula 9.188.704 votos, mientras que Sánchez suma 9.147.886.

La autoridad electoral informó que todavía restan por resolverse 287 actas de votación, que presentan observaciones o impugnaciones y deben ser revisadas por los Jurados Electorales Especiales. En total, aún podrían contabilizarse unos 86.000 votos, por lo que la definición continúa abierta, aunque el margen disponible se reduce a medida que avanza el escrutinio.

En este contexto, la líder derechista sostuvo durante el fin de semana que el resultado definitivo podría conocerse en pocos días y se mostró confiada en consolidar su ventaja. “Se vienen cinco años de grandes retos. Con la bendición de Dios, el trabajo y la unidad de todos los peruanos, vamos a salir adelante”, afirmó ante sus seguidores en Lima.

Por su parte, Sánchez insistió en que el proceso electoral aún no está cerrado y anticipó que impulsará un pedido para anular la totalidad de los votos emitidos por los peruanos residentes en el exterior. El dirigente sostiene que existieron irregularidades en la cadena de custodia de las actas correspondientes a esos comicios.

La iniciativa llega después de que las autoridades electorales rechazaran una primera presentación que buscaba anular cerca de 2.000 mesas de votación, tanto en Perú como en el extranjero.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estima que los resultados oficiales podrían ser proclamados durante la primera quincena de julio. El próximo presidente peruano deberá asumir el cargo el 28 de julio.